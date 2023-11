Da Striscia La Notizia

TAPIRO VIERI STRISCIA

Dopo aver raccolto la testimonianza di Antonio Cassano (vedi servizio), domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro pure a Christian Vieri. Anche a lui l’inviato chiede la sua versione sullo smembramento del gruppo storico della BoboTv, quello formato da Nicola Ventola, Lele Adani e – appunto – Vieri e Cassano.

«Non è vero niente», dichiara subito Vieri quando Staffelli gli chiede se fosse vero che volesse decidere tutto lui e prevaricare gli altri. «Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private», continua Bobo, che aggiunge: «Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita».

cassano ventola adani vieri

E quando Staffelli lo incalza chiedendogli del “misterioso” quinto uomo che Cassano ha fatto intendere volesse inserire, risponde: «Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti».

bobo vieri

Con questo Tapiro Vieri arriva a quota 10. Il servizio completo domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

