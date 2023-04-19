Estratto da corrieredellosport.it
“DYBALA IN CAMPO? NON LO SO, E’ ANCORA IN DUBBIO” – MOURINHO CARICA LA ROMA IN VISTA DEL RITORNO DI EUROPA LEAGUE CONTRO IL FEYENOORD – "DOMANI SERA ALL’OLIMPICO GIOCHEREMO INSIEME AI NOSTRI TIFOSI. DOBBIAMO AVERE PAZIENZA" – E POI PARLA DELLE CONDIZIONI DELL’ARGENTINO E DI ABRAHAM...-
Estratto da corrieredellosport.it
CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
BASTA UN POCO DI ZUCCHERO...E LA SALUTE VA GIÙ - UN TEAM DI RICERCATORI HA SCOPERTO CHE IL CONSUMO ECCESSIVO DI ZUCCHERO SAREBBE ASSOCIATO A OLTRE 45 MALATTIE E A UN AUMENTO DI MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE DEL 4% - GLI SCIENZIATI SUGGERISCONO DI RIDURRE IL CONSUMO A MENO DI 25 GRAMMI AL GIORNO (CIRCA 6 CUCCHIAINI) ED EVITARE FONTI DI ZUCCHERI "NASCOSTI" COME LE BEVANDE GASSATE E…