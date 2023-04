“DYBALA IN CAMPO? NON LO SO, E’ ANCORA IN DUBBIO” – MOURINHO CARICA LA ROMA IN VISTA DEL RITORNO DI EUROPA LEAGUE CONTRO IL FEYENOORD – "DOMANI SERA ALL’OLIMPICO GIOCHEREMO INSIEME AI NOSTRI TIFOSI. DOBBIAMO AVERE PAZIENZA" – E POI PARLA DELLE CONDIZIONI DELL’ARGENTINO E DI ABRAHAM...

Mourinho: "Giocheremo insieme ai nostri tifosi"

"Rimonta come con il Salisburgo? È diverso dal Feyenoord. Dobbiamo avere pazienza, quello che conta è fare due gol in più di loro. Non so se vinceremo ma so che abbiamo una squadra in fiducia e che possiamo contare su uno stadio che vorrà giocare con noi. I nostri tifosi sanno la differenza tra essere allo stadio e giocare con noi. Non solo sventolare una bandiera ma proprio scendere in campo insieme a noi. Massimo rispetto per il Feyenoord, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi e nei miei tifosi".

Mourinho:"Dybala dall'inizio o dalla panchina? Non lo so"

"Non è una questione facile, ma per me l'importante è se sta bene o no. Se è in dubbio sarà sempre in dubbio. Se non sta bene non gioca per non rischiare di perdere un cambio. Se va in panchina ed entra e si fa male, diventa una situazione difficile. La sola mia domanda è se gioca o non gioca.

Non abbiamo tante opzioni e magari in situazione estrema dico che è impossibile che non possa andare in panchina e nei limiti non dico se può giocare. Anche per voi giornalisti più bravi con i contatti è impossibile dire chi gioca domani, perché nemmeno l’allenatore lo sa".

Mourinho: "Fiducia in Bove, Llorente si è integrato"

"Llorente e Bove hanno bisogno di crescere. Bove è giovane, ha già fatto qualche partita da titolare, può crescere e sbagliare è normale. Llorente ha esperienza ma ha avuto bisogno di tempo per giocare con noi, per imparare come giocare nel nostro modo. In questo momento gioca con stabilità ed è perfettamente integrato, all’inizio il nostro calcio era strano per lui. Ora sono due giocatori in più. Mancano 8 partite di campionato, con questa di domani 9 e possono aumentare. Sono tante partite in poco tempo e ci serviranno tutti".

Mourinho sulle condizioni di Abraham

"Abraham sta bene, sta sempre bene. Lui è felice, da fuori sembra sempre molto felice. Ride e scherza sempre, è positivo nel gruppo, dopo se gioca meglio o peggio, segna o no, dal punto di vista umano sta sempre bene". Mourinho sulle condizioni di Dybala "Può giocare? Onestamente non lo so, oggi c'era ma per un allenamento a bassa intensità. Gli abbiamo concesso 24 ore per capire bene le sue condizioni, domani ci alleneremo bene e capiremo se può giocare".

