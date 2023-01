DAGONEWS

La morte di Gianluca Vialli non ha colpito solo l’Italia: anche in Inghilterra ci sono state reazioni sconvolte per la scomparsa del calciatore, icona del Chelsea, oltre che della Sampdoria, della Juventus e della nazionale italiana.

Graeme Souness, che ha giocato con Vialli nella Sampdoria, questa mattina era in diretta sulla tv inglese Sky Sports News per parlare proprio della morte dell’amico ed è scoppiato in lacrime.

Quando la conduttrice Hayley McQueen gli ha chiesto il suo più recente ricordo di Gianluca, ha risposto:

“Non sono un dottore, ma quando lo guardavo, mentre era in ospedale a Londra, pensavo di vedere un uomo che era ancora in lotta quando era qui agli Europei. Penso che sia tipico di lui aver tenuto la cosa così privata, così personale e l'ha affrontata come mi sarei aspettato che facesse. Era la sua battaglia, voleva affrontarla da solo. Non voleva che gli altri se ne facessero carico...". Poi non ha trattenuto il pianto e l’intervista è terminata.

