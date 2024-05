“ERO IN CAMPO NELLA RIMONTA SUL BARCELLONA, SO COME SI FA UN’IMPRESA” - DE ROSSI E’ L’UNICO A CREDERE NELLA RIMONTA DELLA ROMA IN CASA DEL BAYER DOPO LA SCONFITTA PER 2-0 DELL’OLIMPICO: “NON SO COSA DIRÒ NEGLI SPOGLIATOI, DA GIOCATORE GLI ALLENATORI CHE PARLAVANO TROPPO NON MI PIACEVANO” - DYBALA IN DUBBIO – ECCO DOVE SEGUIRA’ LA PARTITA TOTTI

Silvia Scotti per repubblica.it - Estratti

daniele de rossi

A ricordare alla Roma che si trova nel posto giusto per scoprire qual è il confine tra difficile e impossibile, tra impresa e miracolo, c’è una bandiera rossonera in ogni angolo, giardino, balcone di questa minuscola cittadina dove vivono soprattutto i dipendenti della Bayer che si occupano di aspirina.

Qui hanno già fatto qualcosa di enorme, spezzando la noia di un campionato dove vinceva sempre la stessa squadra, il Bayern Monaco, e conquistando la Bundesliga con un dato eccezionale: la squadra di Xabi Alonso non perde da 48 partite e “sono una squadra perfetta e noi glielo riconosciamo”, dice Daniele De Rossi. Ma i festeggiamenti per la Bundesliga sono stati freddi, brevi e già dimenticati, ora c’è un solo pensiero (oltre a quello della romanissima signora Voeller, Simona Adducci, che ha preparato un paio di torte lasciate allo stadio per ‘quelli della mia città che arrivano’). L’Europa League. Con un po’ di anticipo.

roma bayer leverkusen

Dybala in dubbio a Leverkusen

Il rassicurante 2-0 dell’andata fa già pensare alla finale di Dublino, il club è caduto nell’errore di preparare un vademecum per l’acquisto dei biglietti, postato su Twitter che l’allenatore della Roma ha visto: “Non ci leva il sonno e non abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni”. E di cosa avete bisogno? “Forza mentale, pazienza e attenzione. Oltre a grande cuore. C’è la necessità di fare la gara perfetta”. Il tono non sembra incerto, le parole sono misurate, non fa promesse, De Rossi è davvero convinto che è impossibile solo se non ci provi: “Il risultato è pesante, ma dobbiamo crederci e provarci. Solo questo ci porterà a giocarci la partita. Mi fido dei miei giocatori. Faremo la gara giusta, proveremo a fare una piccola impresa.

roma bayer leverkusen

Ero in campo a Roma-Barcellona (aprile 2018, il 3-0 dell’Olimpico che ha portato i giallorossi in semifinale di Champions League), eravamo spacciati e sembrava quasi facile giocare a cuor leggero. Siamo pronti per fare una partita vera. Non so cosa dirò ai giocatori, se farò lo stesso discorso che ho fatto ai miei compagni da capitano quel giorno. Perché a me quando gli allenatori parlavano troppo mi davano fastidio”.

karsdorp roma bayer leverkusen

E a proposito di fastidio, c’è quello muscolare all’adduttore di Dybala che resta in dubbio: “Nessuno sarà risparmiato, non faremo alcuna valutazione pensando alla partita di domenica con l’Atalanta. Come deciderò? Innanzi tutto la scienza, parlerò con il medico, poi il giocatore, ma la decisione finale la prendo io”

TOTTI

paulo dybala romelu lukaku

Da adnkronos.com

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, questa sera, sosterrà in volo il compagno di tante sfide Daniele De Rossi nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma alla BayArena. L'ex numero 10 giallorosso è partito infatti questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per il Vietnam con la compagnia Qatar Airways, in compagnia di un amico. Per arrivare all'aeroporto di Ho Chi Minh, con scalo a Doha, sono necessarie circa 17 ore di viaggio. Totti si aggiornerà in volo sulla partita difficilissima per la Roma, chiamata a rimontare la sconfitta per 2-0 subita in casa all'Olimpico.

paulo dybala romelu lukaku daniele de rossi