11 gen 2024 09:48

“ERRORE” O PRESA PER I FONDELLI? – ZLATAN IBRAHIMOVIC HA POSTATO SUI SOCIAL IL MESSAGGIO RICEVUTO "PER SBAGLIO" DA UN GIORNALISTA SVEDESE – DALL'SMS SI CAPISCE CHE IL REPORTER È A CACCIA DI INFORMAZIONI SULL’EX CALCIATORE PER UNA CONTROVERSIA APERTA CON UNO DEGLI INQUILINI DI UN PALAZZO CHE HA RISTRUTTURATO A STOCCOLMA: PROBABILMENTE HA SCAMBIATO "IBRA" PER UN'ALTRA FONTE. MA COM'È POSSIBILE? E PERCHÉ L'EX CALCIATORE HA DECISO DI SPUTTANARE IL CRONISTA?