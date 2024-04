9 apr 2024 17:38

“FACEVO FATICA AD ALZARMI DAL LETTO LA MATTINA - BERRETTINI RACCONTA L’INFORTUNIO DURANTE GLI US OPEN 2023 E LA LOTTA CONTRO LA DEPRESSIONE: “È STATO IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DURANTE IL QUALE HO SENTITO CHE IL SERBATOIO SI ERA COMPLETAMENTE SVUOTATO. HO DOVUTO PRENDERMI CURA DI ME STESSO” – GIORNATA NO PER IL TENNISTA ROMANO A MONTECARLO: IL SERBO KECMANOVIC LO LIQUIDA IN DUE SET – IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS BINAGHI ANNUNCIA CHE BERRETTINI E FOGNINI RICEVERANNO DUE WILD-CARD PER ROMA…