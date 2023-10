“LA FAMIGLIA BERLUSCONI È INTENZIONATA A VENDERE IL MONZA A FINE STAGIONE” - CATENO DE LUCA, LEADER DEL MOVIMENTO "SUD CHIAMA NORD", IN CORSA COME AVVERSARIO DI GALLIANI ALLE SUPPLETIVE IN BRIANZA, SGANCIA LA “BOMBA” SUL CLUB – “LA CANDIDATURA DI GALLIANI AL SENATO È SOLO PER DARGLI UNA PENSIONE” – E FININVEST SMENTISCE LA NOTIZIA DI UNA VENDITA DEL MONZA AD UN FONDO GIAPPONESE (PUBBLICATA DA "REPUBBLICA")

(ANSA) "Tutti ormai conoscono la verità, che la famiglia Berlusconi è intenzionata a vendere il Monza a fine stagione. E la candidatura di Galliani al Senato è solo per dargli una pensione" Cateno De Luca, leader del movimento "Sud chiama Nord", in corsa come avversario di Galliani alle suppletive in Brianza per il seggio al Senato che fu di Silvio Berlusconi, ha commentato le notizie sulle trattative per la vendita della squadra e la smentita di Fininvest.

"Nulla di nuovo sotto il sole, dopo la scelta della famiglia Berlusconi di non sostenere più economicamente Forza Italia - ha proseguito De Luca - figuriamoci se continuavano a finanziare con oltre 70 milioni di euro l'anno al Monza". "Tutti sanno che questo collegio del Senato è un gentile ben servito ad Adriano Galliani per i servigi garantiti alla famiglia Berlusconi", ma "dispiace che il nobile sport del calcio e i tifosi del Monza siano stati strumentalizzati", per una "campagna elettorale che lo stesso Galliani non avrebbe mai voluto affrontare, come testimoniato dalla totale assenza di uno specifico programma per la Brianza" ha concluso.

Fininvest, 'nessuna trattativa per la vendita del Monza'

(ANSA) Fininvest smentisce le voci di una vendita del Monza calcio ad un fondo giapponese, pubblicata su Repubblica.it. 'Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento - dice un portavoce di Fininvest - Non c'è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa".

Fonti vicine al gruppo osservano poi che la notizia 'esce in coincidenza con le elezioni suppletive al Senato' nel collegio di Monza e della Brianza dove era stato eletto Silvio Berlusconi e per il quale è candidato anche per il centrodestra Adriano Galliani, che si svolgeranno domenica e lunedì.

