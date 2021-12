“FARE PEGGIO DI FONSECA GUADAGNANDO IL DOPPIO È DAVVERO ROBA SPECIAL”. LIBERO DEMOLISCE MOURINHO: “STA COLLEZIONANDO FIGURACCE A RAFFICA. HA SMANTELLATO UNA ROSA, CON CONSEGUENTE DANNO ECONOMICO” – LA GAZZETTA RINCARA LA DOSE: “SPIACE VEDERLO COSÌ. È SEMBRATO IL VECCHIO BORG A MONTECARLO” - E LUI RISPONDE STIZZITO A UN CRONISTA: “IL TUO LAVORO È PIÙ FACILE DEL MIO, PER QUESTO NOI ALLENATORI GUADAGNIAMO PIÙ DI VOI GIORNALISTI”

Da ilnapolista.it

Libero demolisce José Mourinho, uscito sconfitto con la sua Roma per 3-0 dalla partita dell’Olimpico contro l’Inter, e sembra rimpiangere Paulo Fonseca.

“Lo Special One sta collezionando figuracce a raffica”.

“La Roma non sarà una squadra di fenomeni e Mou non sarà Padre Pio, però Fonseca a quest’ora del campionato aveva 8 punti in più, non aveva beccato 8 gol in due gare dal Bodo, non aveva smantellato una rosa devastando il morale di gente come Vilar, Mayoral, Diawara e Kumbulla. Con conseguente danno economico. Per di più non è riuscito a risolvere nemmeno il problema degli scontri diretti: ha perso con Inter, Milan, Juve e il derby. Non era scontato fare meglio, ma peggiorare le cose guadagnando il doppio dei predecessori è davvero roba Special”.

LA GAZZETTA

In un pezzo a firma di Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport demolisce Josè Mourinho dopo la terribile sconfitta della Roma contro l’Inter per 3-0. A finire nel mirino della rosea è soprattutto l’atteggiamento dello Special One nel post partita, ai microfoni di Dazn.

“A proposito, è stata sinceramente triste la recita di Josè Mourinho, arrivato in Vespa nell’Urbe”.

Nonostante le assenze, scrive Garlando, “avrebbe potuto presentare una Roma più dignitosa di questa che difendeva a 5 anche sullo 0-3, senza mai pressare, mentre l’Inter lo faceva ancora con 3 gol di vantaggio”.

“Ha ignorato ancora una volta Villar, che un anno fa contro l’Inter fu il migliore, e pure Darboe e Diawara. Ha messo dentro due ragazzini, Bove e il debuttante Volpato, per poter poi dire in conferenza “Cosa possa fare se ho solo bambini?” e sbolognare le responsabilità sulla società. Patetico. Come protestare per un fallo laterale, mentre l’Inter prende a pallate una piccola Roma, arrivata a 7 sconfitte e a -8 dall’ultima di Fonseca. Spiace vedere Mourinho così. È sembrato il vecchio Borg a Montecarlo, quando provò a tornare con la racchetta di legno, prima di ritirarsi”.

