3 apr 2023 14:44

“FIERO DI ESSERE ZINGARO” – STANKOVIC RINGRAZIA MOURINHO CHE HA FERMATO I CORI DELLA CURVA SUD CONTRO DI LUI – ‘LO SPECIAL’, AMICO DEL TECNICO SERBO DELLA SAMPDORIA, HA SPIEGATO: “LUI E’ UN GRANDE UOMO, NON LI MERITA” – LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ EBRAICA DI ROMA RUTH DUREGHELLO: “SOLIDARIETÀ A STANKOVIC E COMPLIMENTI A MOURINHO PER ESSERE INTERVENUTO SENZA FAR FINTA DI NON AVER SENTITO COME TROPPO SPESSO ACCADE” – VIDEO