“LA FINE DEL MANDATO AL CONI DI MALAGO’ NEL 2025? IL MONDO VA AVANTI” - IL MINISTRO DELLO SPORT ABODI GELA IL NUMERO 1 DEL COMITATO OLIMPICO CHE SPERA NEL QUARTO MANDATO: “IO NON CREDO AGLI UOMINI DELLA PROVVIDENZA, QUELLO CHE NOI FACCIAMO È A SERVIZIO E DI SERVIZIO. PER CUI QUANDO UN MANDATO FINISCE LA VITA CONTINUA...”

(ANSA) "Aldilà dei rapporti personali e della stima con Malagò, cerco di non affrontare questioni che riguardano le singole persone. Io non credo agli uomini e alle donne della provvidenza, quello che noi facciamo è a servizio e di servizio. Per cui quando un mandato finisce la vita continua e il mondo va avanti": lo ha detto il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi all'evento Il Foglio a San Siro, in riferimento alla scadenza del mandato da presidente del Coni Giovanni Malagò il 30 maggio 2025.

