28 feb 2023 17:49

“FINIAMOLA QUI. SCUDETTO AL NAPOLI, CLASSIFICA CRISTALLIZZATA E TUTTI IN VACANZA” – LA PROPOSTA DI GABRIELE ROMAGNOLI DI FERMARE IL CAMPIONATO DI SERIE A PER MANIFESTA SUPERIORITA' DELLA SQUADRA DI SPALLETTI: “NEL BASEBALL MA ANCHE IN ALTRI SPORT, ESISTE LA 'MERCY RULE' O REGOLA DELLA MISERICORDIA. SE A UN PUNTO AVANZATO DEL CONFRONTO IL VANTAGGIO DI UN CONTENDENTE È TALE DA ESSERE GIUDICATO IRRECUPERABILE SI PROCLAMA LA FINE ANTICIPATA…”