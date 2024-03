“FIRENZE STA CON LA PALESTINA” – ALTA TENSIONE AL FRANCHI PER FIORENTINA-MACCABI HAIFA - CORI E SFOTTÒ CONTRO ISRAELE DALLA CURVA FIESOLE, I CALCIATORI DEL MACCABI HAIFA SI SONO DIRETTI A FINE GARA SOTTO LA CURVA VIOLA MA GLI STEWARD HANNO RIPORTATO LA CALMA IN CAMPO. FUORI DALLO STADIO ATTIVISTI PER LA PALESTINA HANNO DISTRIBUITO VOLANTINI – IL BLITZ DEI MANIFESTANTI FILO-PALESTINESI A FIRENZE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU GOLDA MEIR…

Tensione a fine gara tra i tifosi della Fiorentina e i giocatori israeliani del Maccabi Haifa. Alcuni di loro sono tornati indietro dal tunnel verso gli spogliatoi per dirigersi sotto la Curva Fiesole da dove erano partiti alcuni cori contro la loro squadra e anche contro Israele.

Gli steward hanno attorniato i giocatori del Maccabi che erano tornati indietro sul terreno e li hanno convinti a andare negli spogliatoi. C'è stata un po’ di discussione e qualche lieve spinta. Il tunnel si imbocca sul lato della Curva Fiesole. In breve tempo è stata riportata la

Durante la partita due bandiere palestinesi sono state esibite su un lato defilato da alcuni spettatori in Curva Fiesole e solo verso la fine ci sono stati cori della curva viola.

Fuori dallo stadio attivisti per la Palestina hanno distribuito un volantino contro lo stato di Israele in cui, in buona sostanza, si criticava anche il governo italiano per l'attenzione data in termini di ordine pubblico all'evento sportivo - anche con la chiusura dei viali intorno al Franchi da due giorni - e, a dire degli estensori, per la poca attenzione riservata dal governo italiano alle attività militari di Tel Aviv, considerato Paese aggressore, dentro la striscia di Gaza e in Cisgiordania. Secondo quanto appreso, il volantino veniva consegnato a tifosi locali che andavano in curva Fiesole, ma non avrebbe mai raggiunto la tifoseria del Maccabi Haifa.

