9 mar 2023 09:11

“FORSE MI MANDANO VIA PRIMA DELLA FINE” - ANTONIO CONTE RISCHIA L’ESONERO DOPO L’ELIMINAZIONE DEL TOTTENHAM DALLA CHAMPIONS LEAGUE CHE CONTINUA A ESSERE UN TABU’ PER L’EX CT (NELLA MASSIMA COMPETIZIONE EUROPEA FINORA È RIUSCITO A RAGGIUNGERE AL MASSIMO I QUARTI DI FINALE) -IL TOTTENHAM È QUARTO IN PREMIER LEAGUE, A QUATTRO PUNTI DAL MANCHESTER UNITED: “DIFFICILE ALZARE L’ASTICELLA. IL CLUB FACCIA LE SUE VALUTAZIONI”