“FRIEDKIN OUT” – DOPO L’ESONERO DI MOURINHO, I TIFOSI DELLA ROMA CHIEDONO A “FLOP DAN” DI PASSARE LA MANO. E PER SABATO CONTRO IL VERONA SI ANNUNCIA UNA DURISSIMA CONTESTAZIONE CONTRO SOCIETA’ E CALCIATORI – “ENNESIMA PROPRIETÀ SBAGLIATA. POVERO DE ROSSI! - E ORA COSA FARA’ “ER PORO” MOURINHO? UN RITORNO IN PREMIER APPARE IMPROBABILEPER GLI INGLESI LO 'SPECIAL' ANDRA’ AD ALLENARE NEGLI USA. MA C’E’ SEMPRE IL CORTEGGIAMENTO DELLA NAZIONALE PORTOGHESE…

friedkin out

(ANSA) Se un ritorno in Premier League appare improbabile almeno quanto la panchina di un qualsiasi top club europeo, la stampa inglese sfoglia la margherita per intravedere il futuro professionale di Josè Mourinho, corteggiato da sempre dalla nazionale portoghese, lusingato da quella brasiliana, ma con la vera ambizione di allenare negli Stati Uniti.

Secondo il Sun è infatti l'MLS la più probabile destinazione dell'ormai ex allenatore della Roma, che non ha mai nascosto la sua voglia di lavorare Oltreoceano. "Amo la mentalità statunitense, la gente ha una grande mentalità aperta", ha dichiarato di recente a Sports Illustrated. Per il momento, però, non risultano trattative con club americani, né freschi contatti con la Federcalcio del Brasile che cerca un'alternativa a Carlo Ancelotti dopo il suo rinnovo con il Real Madrid.

Se l'opzione saudita è rimasta finora sullo sfondo, torna così d'attualità la possibile nomina a commissario tecnico del Portogallo. Mourinho - ricorda la BBC - ha sempre detto di voler chiudere la sua carriera sulla panchina della sua nazionale, ma sembrava voler rimandare quel momento al 2030 quando i lusitani co-organizzeranno l'Europeo. L'improvvisa fine con la Roma potrebbe accelerare il suo ritorno a casa.

TESTACCIO, I BAR, LE RADIO VOCI (SPEZZATE) GIALLOROSSE “JOSÉ CHE COLPE AVEVA?”

meme sull'esonero di mourinho.

Niccolò Maurelli per “la Repubblica – ed. Roma”

Il gracchiare delle radio romaniste che intasano l’etere capitolino. Il chiacchiericcio da bar, dove in fondo si è tutti allenatori, centravanti, presidenti. I messaggi audio tra amici, su WhatsApp, tra un messaggio e l’altro sulla notizia del giorno. Sulla fragorosa cacciata di Mourinho. Quante voci.

Vecchie maniere e nuovi ritrovi per romanisti gourmet. Il tour parte da Testaccio, cuore pulsante del tifo giallorosso e prima casa del club. «Mandare via Mourinho significa ricominciare tutto da capo. I giocatori sono quello che sono, limitati. Forse il suo errore è stato accettarli. Ma l’allenatore che c’entra? Con lui andranno via calciatori come Dybala e Lukaku e non ci saranno più i 60 mila allo stadio. Ennesima proprietà sbagliata. Povero De Rossi!», dice Enrico dietro al banco della macelleria Sartor al mercato.

friedkin

Il m( o) uro del pianto è al bar Giolitti: « Mi dispiace per José, Con una società seria dietro ci avrebbe fatto diverti’ tanto » , ragiona Alessandro con due amici. E su De Rossi: « No comment! Se cacci via Mourinho, speri de prende un allenatore al suo livello».

Alla Garbatella — si parlava di nuovi ritrovi del romanismo — c’è Pantera. Pizzeria a taglio ultragiallorossa dove al supplì e a un teglia di margherita si aggiunge volentieri un commento sullo Special One. « Ma dai... quello mo’ se ne va in Arabia. Era finito», dice un cliente. Dietro la cassa c’è chi annuisce e chi storce il naso. Perché in fondo Mourinho era diventato un po’ lo zio dei tifosi romanisti. Quello sveglio, che ne sa tante, con la battuta sempre pronta. « Vabbè, è andata a finire così. Ciao cari!», un ultimo morso. Si torna alla vita di tutti i giorni.

(…). « Disgustato, la decisione più stupida da prendere», commentano su Instagram gli adepti al culto del portoghese di Setubal.

meme sull'esonero di mourinho.

(…)

E pensare che fino a qualche settimana fa si parlava di rinnovo. Evidentemente il dio del calcio invocato dopo Juve-Roma aveva altri piani in mente. Un 2024 lontano da Roma e dalla Roma. Dai suoi tifosi soprattutto, quelli che lo hanno sempre difeso anche nelle situazioni più disperate. E che ancora lo difendevano nel momento più difficile: « Con Mourinho fino all’inferno».

Qualcuno stamattina — in radio e sui social — ripeteva ancora l’adagio, ormai in palese minoranza. Perché la doppia sconfitta contro Lazio e Milan ha destato le coscienze anche dei mourinhani più fedeli. Che però, come detto, si spaccano. « Quando ci accorgeremo di questo errore, sarà troppo tardi. Grazie di tutto mister » , si legge nei commenti all’annuncio dell’esonero su Instagram. «Sciacquatevi la bocca davanti a uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio». Poi la risposta al curaro: «E anche uno dei più perdenti negli ultimi 10 anni».

mourinho harry potter

Sotto al post della Roma c’è spazio per tutti. Anche per i sostenitori stranieri: «Big mistake. He gave you two finals» («Grave errore. Vi ha portato in finale due volte»), commenta un tifoso danese. Perché molti restano convinti che gli scarsi risultati non siano altro che lo specchio di una squadra scarsa. « C’avemo na manica de scappati de casa, ma lacolpa ricade sempre sull’allenatore. Con Mou a vita!», una delle difese social più colorite. « Friedkin vatten » , quella più seria e reale, dal vivo a Trigoria con tanto di volantini.

MOURINHO

Il web poi ama scherzare. Dopo la sconfitta col Milan il regista Fabio D’Innocenzo aveva detto: « A furia de legge defeat ( sconfitta) sull’account ufficiale me so imparato l’inglese » . Su X i tifosi delle altre squadre fingono disperazione. Temono che la Roma, senza Mourinho, tornerà a vincere. Perché Capitan Futuro, in fin dei conti, era anche un po’ Allenator Futuro. «La bandiera sotto cui tornare a volerci bene», si sente dire in radio. La controprova sabato, alle 18, all’Olimpico. Gioca la Roma. Senza Mou.

mourinho friedkin JOSE MOURINHO SALUTA I TIFOSI DOPO L'ESONERO DALLA ROMA