“GERRY CARDINALE? SEMBRANO I TITOLI DI CODA DEL PADRINO...” – DIEGO ABATANTUONO, VECCHIO CUORE ROSSONERO, SI SCAGLIA CON “VIUUULENZA” CONTRO LA DIRIGENZA MILANISTA: “SONO NOMI ITALOAMERICANI, COME TUTTI GLI ALTRI CHE HANNO ACQUISTATO CLUB NEL NOSTRO PAESE” – SULLA CESSIONE DI TONALI: “CI DANNO 80 MILIONI? A ME NON DANNO UN CAVOLO. IO L'ABBONAMENTO LO PAGO SEMPRE LA STESSA CIFRA” - VIDEO!

Estratto da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

La vendita di Tonali? “Essere tifoso di una squadra vuol dire avere una partecipazione generale: sai chi è il presidente, chi sono i dirigenti, il tecnico e così via. Tu puoi esser d'accordo o meno, ma fai parte di quella cosa. La frase che smonta tutto questo è: ci danno 80 milioni” per Tonali, “come facciamo a dire no? Beh, a me non danno un cavolo, li prendono loro, io sono un tifoso che perde un giocatore e l'abbonamento lo pago sempre la stessa cifra”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'attore, regista e tifoso milanista Diego Abantuono, che ha commentato l'addio del giocatore rossonero verso il Newcastle. “Sono deluso dall'umanità, si dice che l'Inter abbia 800 milioni di debiti ma comprano i giocatori, invece noi si dice che siamo i più corretti, la squadra che non può far debiti, a me questo non interessa”. Se potesse parlare col presidente la proprietà rossonera cosa gli direbbe?

“Sono delle persone che fanno degli affari, noi abbiamo un panorama di presidenti che è come i titoli di coda del padrino: Jeff Lacaienna, Gino Wolrich...sono nomi italoamericani, come tutti gli altri che hanno acquistato club nel nostro paese, senza nulla togliere agli italoamericani, ovviamente". Non le piace la modalità di acquisto dei calciatori da parte della sua squadra? “L'ultima chicca del Milan – ha rincarato la dose Abatantuono a Un Giorno da Pecora - è preparare tutta una trattativa con un giocatore, e quando è tutto apposto arriva l'Inter, gli dà un milione in più, e se lo porta via. Frattesi? Lo prenderanno i nerazzurri...”

