“GESTIRE LA PARTITA NON VUOL DIRE CHIUDERSI IN AREA PERCHÉ HAI UN VANTAGGIO DI 4 GOL” - DE ROSSI PARLA PRIMA DEL RITORNO DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE CON IL BRIGHTON: "LUKAKU NON CI SARA’. HA UN PROBLEMA ALL'ANCA, DYBALA NON SO SE GIOCHERÀ. SONO TRANQUILLO CON I GIOCATORI CHE HO A DISPOSIZIONE" – LO SFOGO DI DE ZERBI, TECNICO DEL BRIGHTON, CONTRO I GIORNALISTI ITALIANI: “ALCUNI NON SONO ONESTI E COMPETENTI. SONO DIVENTATO DIVISIVO PER COLPA LORO...” (CON CHI CE L’HA? FUORI I NOMI!)

Da sportmediaset.mediaset.it

DE ROSSI ROMA BRIGHTON

"Lukaku non è venuto, ha un problema all'anca che gli si presenta sistematicamente. Vedremo come si risolverà la situazione, penso sia un problema di pochi giorni ma non lo so con certezza". Daniele De Rossi spiega il forfait dell'attaccante della Roma alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League in casa del Brighton.

"Dybala sta bene ma devo ancora decidere se giocherà o meno - ha detto ancora - Turnover? Non è questione di turnover ma di avere tanta gente fresca in campo, nei quali io ripongo tantissima fiducia. Vogliamo sempre avere gente al 200% in campo", ha aggiunto. "Sono stanco, lavoro tanto ma sono felice di essere alla Roma".

roma brighton

"Ci sono giocatori forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo giocare senza di loro, qualora non giocasse Paulo perché questo lo devo ancora decidere. Sono tranquillo con i giocatori che ho a disposizione oggi - ha detto De Rossi alla vigilia - Gestire i momenti per un calciatore, un allenatore, è come il pane: è tutto.

Ma gestire non vuol dire chiudersi in area perché hai un vantaggio di 4 gol. Se c'è stata una gara dove abbiamo gestito bene le forze è stata proprio quella di andata, quando loro hanno preso il pallino del gioco in mano e noi siamo stati bravi a fargli male in contropiede. Ma questo è un processo che arriva con la conoscenza".

(...) Dobbiamo essere consapevoli che nella gara di andata il Brighton ha avuto 4-5 occasioni da gol così come anche noi. Sono due squadre che segnano".

DE ZERBI

Da ilnapolista.it

de zerbi

C’è un file aperto, in giro: giornalisti e allenatori, amici e nemici, in alcuni casi pretesi tifosi (vedere il video-figuraccia di De Laurentiis sul povero Ugolini “laziale”). In Spagna la stampa è in guerra con Xavi, che si sente accerchiato dai cronisti “guardiolisti”. Nello stesso file va inserito anche lo sfogo di ieri di Roberto De Zerbi, il quale dice che è diventato “divisivo” per colpa loro, dei giornalisti. Lo sfogo – a dir la verità moderato – è diventato, manco a dirlo, virale.

Lo sfogo di De Zerbi

“Non sono la persona che sta nel mezzo e che ama il grigio, cerco di prendere posizione, di essere corretto sempre con tutti ma mi piace scegliere da che parte stare, scegliere chi essere e scegliere come comportarmi. Io credo che nella vostra categoria non tutti siano corretti, ci sono molti vostri colleghi scorretti e io non sono andato mai al compromesso che volevano loro, non li ho mai chiamati, non ne sono mai diventato amico e loro hanno accentuato questo mio essere divisivo, creando paragoni e fazioni fra giochisti e risultatisti, quando io ho sempre cercato di lavorare con passione rispettando tutti”.

roma brighton

“Ho sempre rispettato pure voi, non sempre nella vostra categoria ci sono persone oneste, corrette e neanche competenti, e quando ho trovato queste persone non ho mai cercato il punto d’incontro per andare d’accordo per forza. Voi potete scrivere quello che volete, chiaramente mi dispiace perché la mia famiglia è in Italia ed essere così divisivo per niente non lo trovo giusto, ma faccio la mia strada. Il modo in cui raccontate le vostre verità è quello che mi fa essere divisivo.

daniele de rossi

Io vi ho sempre rispettato, invece in qualche vostro giudizio non c’è correttezza. Tanti di voi fanno così anche con altri allenatori. Nel mio Paese avete accentuato voi questa divisione parlando di giochisti e risultatisti, anche in maniera non trasparente. Che io sia divisivo per le scelte che faccio, per il gioco che faccio, per le prese di posizione che ho assunto in passato, questo non vuol dire niente, ma che sia stato accentuato da parte di vostri colleghi… Io rispetto quasi tutti della vostra categoria, quelli che non rispettano gli altri non li rispetto neanche io, non parlo con loro, non concedo interviste e non scendo a compromessi”.

roma brighton roma brighton DE ROSSI de rossi