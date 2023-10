“GILETTI? LA MIA VITA PRIVATA DEVE RESTARE TALE” - SOFIA GOGGIA PREPARA IL RITORNO SULLE PISTE DA SCI (LA COPPA DEL MONDO RICOMINCIA A FINE OTTOBRE) - "HO TOPPATO IL MONDIALE. NON PENSO DI ESSERE TANTO SPERICOLATA, SONO CADUTA SOLO IN UNA DISCESA PER UN PICCOLO ERRORE DI INTERPRETAZIONE”. LA VITTORIA A ST. MORITZ CON UNA MANO ROTTA E INSANGUINATA: “HO VINTO IL GIORNO DOPO ESSERE STATA OPERATA. TENEVO IL BASTONCINO CON DUE DITA DI UNA MANO GONFIA…”

Mattia Chiusano per “la Repubblica” - Estratti

Si è emozionata per Tamberi, ha ringraziato dodici volte l’Argentina per tutti gli anni in cui ha preparato laggiù le sue vittorie: «Ho passato un anno intero della mia vita ad Ushuaia, conosco le carte dei menu di tutti i ristoranti». Ha fissato obiettivi che può conquistare separandoli da quelli che sono irrealizzabili.

Ha capito che la privacy è difficile da difendere se vieni fotografata accanto a un personaggio famoso della tv come Massimo Giletti, ma finché è possibile «la mia vita privata deve restare tale». A fine ottobre ricomincia la Coppa del mondo di sci, con Sofia Goggia pronta a incendiare un altro inverno.

Dov’eravamo rimasti?

«Alle cinque vittorie su nove discese dello scorso anno. Poi certo, ho toppato il Mondiale».

Spaventando molti con la sua sciata sempre al limite.

«Sono caduta solo in una discesa per un piccolo errore di interpretazione. Non penso di essere tanto spericolata, ma comunque sì, da sempre credo che lavorando sulla tecnica si riesca a dare stabilità all’alta velocità».

Certo quella discesa di St. Moritz vinta con una mano rotta e insanguinata...

«Tutti sottovalutano le difficoltà che ho avuto, senza mai mostrarle. Ho vinto il giorno dopo essere stata operata, una persona normale non ricorderebbe nemmeno come si chiama. Tenevo il bastoncino con due dita di una mano gonfia, ho modificato la postura danneggiando le gare di gennaio. Ma se ti presenti al cancelletto non hai scuse».

In un anno senza Mondiali o Olimpiadi la Coppa del mondo generale può essere un obiettivo?

«Cosa significa vincere la coppa generale bisogna chiederlo all’unica italiana che ci è riuscita: Federica Brignone. Ci facevo un pensierino in passato, ma ora con una Mikaela Shiffrin a questi livelli credo sia molto difficile. Ho altri traguardi adesso».

Nella velocità ha vinto già un oro olimpico e 4 coppe del mondo.

«Ma per essere completa devo vincere sia in discesa che in superG. Avevo un obiettivo rimasto sempre in fase embrionale, ma ora l’ho elaborato: voglio avere la continuità per vincere la coppa di superG e diventare una velocista completa.

Vivo per la gara che non ho ancora vinto».

In estate l’ha ispirata qualche impresa azzurra?

«Tamberi è stato incredibile, è facile dirlo adesso ma io ci credevo molto nel suo oro. Sono molto ottimista sulla possibilità che dopo Tokyo faccia un bel back-to-back alle Olimpiadi di Parigi».

Ha fatto irruzione nel mondo del gossip: le dà fastidio che la gente parli più di una sua foto in piscina che dei pericoli che affronta per vincere?

«È una dimensione che ormai mi appartiene. Io mi concentro sul mio lavoro e spero che la gente parli solo delle mie gesta sugli sci. Ma la mia vita privata tale deve rimanere».

Si vede sempre più spesso a Roma…

«Io amo quella città, ci torno spesso. E non dimenticatevi che studio scienze politiche alla Luiss».

Ma alla fine la famiglia è la tua forza, sono le uniche persone che ti vogliono bene, indipendentemente da quello che fai».

Vorrebbe un giorno avere una figlia libera come lei?

«Sembro molto più libera di quanto sia in realtà. Dentro di me c’è qualcosa che mi incatena, emotivamente dico. Schemi di crescita, non sono libera come vorrei. Darsi il permesso di fare alcune cose non è così facile, ma ci sto lavorando: non sono stata io a sfidare il tabù dello psichiatra a cui chiedere aiuto?».

