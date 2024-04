“I GIOCHI OLIMPICI SONO NEL MIRINO DI PUTIN” – MACRON LANCIA L'ALLARME PER I LE OLIMPIADI: “IL CREMLINO SFRUTTERÀ L'OCCASIONE PER ATTACCHI INFORMATICI" – ALLERTA ANCHE PER LA CERIMONIA INAUGURALE (DOPO LE SEGNALAZIONI DEI SERVIZI TRANSALPINI): IL TOY BOY DELL’ELISEO HA CONFERMATO CHE LO SCENARIO PRIVILEGIATO RESTA LA SPETTACOLARE PARATA SULLA SENNA IL PROSSIMO 26 LUGLIO, MA NON HA ESCLUSO UN PIANO B “QUALORA LE CIRCOSTANZE LO IMPONESSERO”…

Marco Bresolin per “la Stampa” - Estratti

putin macron

I cieli di Kiev e i computer di Parigi. Nel giorno in cui il portavoce del Cremlino parla apertamente di «scontro diretto» tra la Russia e la Nato, il governo ucraino torna a chiedere ai Paesi occidentali di fornire al più presto sistemi di difesa antimissile ed Emmanuel Macron lancia l'allarme in vista delle Olimpiadi.

Il presidente francese si è detto «sicuro» che Mosca voglia in qualche modo colpire la Francia in occasione dei Giochi.

Macron non teme attacchi convenzionali, per i quali sono già in campo tutti i protocolli di sicurezza relativi alla minaccia di attentati terroristici. Piuttosto c'è il sentore che Mosca voglia approfittare degli eventi per sferrare attacchi di tipo informatico o comunque avviare azioni di disinformazione per cercare di guastare la festa.

Macron ha confermato che lo scenario privilegiato prevede la cerimonia di apertura sulla Senna il prossimo 26 luglio, ma non ha escluso un piano B «qualora le circostanze lo imponessero».

putin macron

La Russia, sostiene il capo dell'Eliseo, «alimenta ogni giorno la tesi che noi non potremo fare questo o quello ed è anche per questo che bisogna tenere duro». Macron si è lasciato andare a uno sfogo per le «manipolazioni» di Mosca relative alla chiamata dell'altro giorno tra il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, e il suo omologo russo Serguei Shoigu, durante la quale Parigi aveva cercato di trasmettere informazioni utili in merito all'organizzazione dell'attentato alla Crocus City Hall.

Vladimir Putin gioca a hockey

In una nota diffusa dopo il colloquio, la Russia aveva espresso la «speranza» che i servizi francesi non fossero coinvolti. Il che è stato definito «ridicolo» da Macron: «Si tratta di una cosa senza senso, una manipolazione dell'informazione che fa parte dell'arsenale di guerra utilizzato da Mosca».

(...)

putin e macron 2 Emmanuel Macron putin e macron 1 Emmanuel Macron con Zelensky putin macron telefonata