“LA GRAN BRETAGNA COME LA GERMANIA NAZISTA” - L'EX ATTACCANTE DELL'INGHILTERRA GARY LINEKER IN TACKLE SULLA STRETTA SUI MIGRANTI DECISA DAL GOVERNO TORY: ORA RISCHIA IL POSTO ALLA BBC - L'EMITTENTE RICHIAMA IL SUO COMMENTATORE PRINCIPE (CHE HA UN CONTRATTO DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO ALL'ANNO) DOPO LE BORDATE CONTRO IL PIANO DELLA MINISTRA BRAVERMAN – CRITICHE NEI CONFRONTI DI LINEKER ANCHE DALLA COMUNITA’ EBRAICA

LINEKER

(ANSA) - Gary Lineker, ex centravanti dell'Inghilterra oggi volto noto della Bbc, rischia di perdere il suo posto di commentatore sportivo per l'emittente pubblica britannica dopo il suo criticatissimo tweet in cui ha paragonato la recente stretta sull'immigrazione illegale annunciata dal governo conservatore di Rishi Sunak alla retorica razzista della Germania nazista. E' quanto riporta il Mail online, citando fonti dello staff all'interno dell'emittente. Si sono levate molte accuse contro Lineker da parte dei suoi colleghi, in quanto le sue parole vengono giudicate del tutto inopportune rispetto all'imparzialità richiesta dalla Bbc ai dipendenti.

Per il Mail, tabloid populista favorevole alla stretta sull'immigrazione che ha lanciato di fatto una crociata contro Lineker, ci si aspetta un intervento drastico dai vertici dell'emittente che potrebbe arrivare molto presto. Intanto altre polemiche si sono levate dopo il tweet sotto accusa. Come una dura presa di posizione da parte di Stephen Pollard, esponente di spicco della comunità ebraica ed ex direttore del Jewish Chronicle, che ha accusato Lineker di "aver superato il limite" col paragone del tutto inopportuno e di "ignoranza storica". Mentre il Labour ne ha difeso le opinioni e il diritto a esprimerle, ma ha preso le distanze sul confronto tra il piano annunciato dal governo Tory e il linguaggio della Germania nazista degli anni '30. Intanto Lineker continua a difendere il suo tweet nonostante abbia ricevuto una telefonata da parte dei vertici dell'emittente pubblica, il cui contenuto non è stato reso noto.

