“GRAZIE ANCHE PER NON AVERMI FATTO GLI AUGURI PRIMA DI SCENDERE!” – SOFIA GOGGIA IRONIZZA SUI COMPLIMENTI DI SALVINI DOPO AVER VINTO PER LA QUARTA VOLTA LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA: “ORA CHE È FATTA TE LO POSSO DIRE: FINO A 25 MINUTI FA HO TEMUTO CHE MI POTESSI FARE GLI AUGURI!!!!” -I PRECEDENTI INFAUSTI DI SALVINI SU SINNER, PELLEGRINI, LUNA ROSSA, MILAN E NAZIONALE…

Estratto da business.it

Sofia Goggia blasta Matteo Salvini su Twitter.

La sciatrice campionessa italiana sabato scorso ha vinto per la quarta volta la coppa del Mondo di discesa libera in Norvegia. E ha festeggiato come Francesco Totti contro la Juve, mimando il “4 e a casa” con le dita.

Ma prima della discesa libera Sofia – in questi giorni al centro del gossip per la sua presunta storia d’amore col giornalista Massimo Giletti – temeva di ricevere gli auguri di Matteo Salvini, evidentemente ritenuto dalla sciatrice latore di sventure.

Infatti la Goggia, dopo ave vinto il quarto titolo e aver per questo ricevuto su Twitter i complimenti pubblici del ministro leghista, lo ha blastato, tra il serio e il faceto, replicando così: “Grazie, grazie, grazie, e grazie anche per non avermi fatto gli auguri prima di scendere! Ora che è fatta te lo posso dire: fino a 25 minuti fa ho temuto che me li potessi fare!!!!”.

Evidentemente il leader del Carroccio, con i suoi auguri prima di gare poi andate male, è il terrore degli sportivi: è, infatti, successo con il tennista Jannik Sinner, che poi perse in finale al Miami Open con Hurkacz, ma anche con la Divina Federica Pellegrini, con Luna Rossa, col Milan e con la Nazionale italiana di calcio. Almeno Sofia Goggia però si è salvata.

matteo salvini