"GUARDA CHE FACCIA", LE RISATE DALLO STUDIO DI "RAI SPORT" DURANTE L'INTERVISTA AL PORTIERE DEL MILAN TATARUSANU (CHE SOMIGLIA A JOAQUIN PHOENIX DI "JOKER"). POLEMICHE SUI SOCIAL MA DA "RAI SPORT" FANNO SAPERE CHE LA FRASE ERA RIFERITA AL MOVIOLISTA TIZIANO PIERI CHE IN STUDIO ERA DA QUALCHE SECONDO CON LO SGUARDO FISSO SUL TAVOLO - VIDEO

Chiudiamo questa bellissima pagina di sport di Rai con le risate dallo studio e qualcuno che dice anche "guarda che faccia" a Tatarusanu pic.twitter.com/bDkMn2bjNP — FedRedBlack2 (@FedRedBlack2) January 12, 2021

TATARUSANU

Di tutto, di più. Il vecchio motto della Rai si ripropone come un pranzo pesante ogni volta che accade qualcosa di grave all’interno degli studi della televisione pubblica. L’ultima polemica fa riferimento all’intervista nel post partita del match di Coppa Italia tra Milan e Torino, con il successo dei rossoneri ai rigori.

Grande protagonista della serata di martedì 12 gennaio è stato Ciprian Tatarusanu, secondo portiere delle squadra allenata da Pioli che ieri ha giocato al posto del titolare, Donnarumma. Durante l’intervista andata in onda sul canale di Rai Sport (la diretta del match è stata trasmessa da Rai1 che, al triplice fischio, ha lasciato la linea a Porta a Porta), è accaduto qualcosa di grave che non è sfuggita all’attenzione dei telespettatori.

TATARUSANU 1

Mentre l’inviato nella mixed-zone dello Stadio San Siro faceva domande a Tatarusanu, dallo studio sono arrivati commenti (probabilmente pensavano di avere il microfono spento) e risate, proprio rivolte al portiere del Milan. Ecco i video di quanto accaduto.

Risate, pizzicate anche con il rientro in studio e quel commento – non è chiaro da parte di chi – «guarda che faccia». E sui social è stato tirato in ballo il conduttore Marco Lollobrigida, ma anche Alessandro Antinelli che era l’inviato sul campo a San Siro. E, per ora, solo quest’ultimo ha risposto chiedendo scusa per quanto accaduto.

TIZIANO PIERI tiziano pieri