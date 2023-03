6 mar 2023 16:54

“GUERRA NUCLEARE” IN LEGA A – L’AD DE SIERVO ATTACCA IL PRESIDENTE CASINI IN UNA LETTERA: “HA PASSATO IL SEGNO, BASTA INGERENZE E COLPI BASSI” - ALLA BASE DELLO SCAZZO LA QUESTIONE TELCO (TIM E ALTRE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE) E I DIRITTI TV - A DE SIERVO NON ERANO PIACIUTE ALCUNE “INTERLOCUZIONI” CHE CASINI AVEVA AVUTO CON ALCUNI FONDI DI INVESTIMENTO - IL NODO POLITICO: CASINI AVREBBE PIACERE DI "VEDER CRESCERE" IN LEGA LA FIGURA DI GAETANO BLANDINI, EX DG SIAE, E VICINISSIMO A LOTITO…