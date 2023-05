27 mag 2023 10:20

“HAMILTON IN FERRARI? MARANELLO NON È UNA CASA DI RIPOSO” – L’EX PATRON DEL CIRCUS DELLA FORMULA UNO, BERNIE ECCLESTONE: “SE FOSSI IN LEWIS E VEDESSI LECLERC FELICE DI LASCIARE LA FERRARI, PENSEREI CHE QUEL TEAM HA UN PROBLEMA” - A MONTECARLO LE ROSSE INSEGUONO VERSTAPPEN: RED BULL SUPERIORE ANCHE NEL CIRCUITO MONEGASCO, MA LECLERC HA IL SECONDO TEMPO…