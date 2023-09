“HANNO PROVATO A BLOCCARE DJOKOVIC COME UN VILE NO VAX, LUI È TORNATO PIÙ FORTE DI PRIMA” – “IL TELEGRAPH” ESALTA IL CAMPIONE SERBO: “USA E AUSTRALIA L’HANNO MESSO ALLA BERLINA E LUI LI HA BATTUTI. SEMBRA IN GRADO DI SUPERARE OGNI OSTACOLO. PERCHÉ I TENNISTI SI AFFIDANO A PSICOLOGI E GURU QUANDO BASTEREBBE CHIEDERE A LUI?”

Da ilnapolista.it

medvedev e djokovic - us open 2023

“Perché i suoi colleghi tennisti si preoccupano di farsi aiutare da strizzacervelli e guru, quando hanno una mente come questa in mezzo a loro?”. La mente è quella di Novak Djokovic, e Oliver Brown – la firma più conservatrice dello sport di un giornale molto conservatore come il Telegraph – ne celebra la grandezza con un pezzo nel quale si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe.

Brown è stato uno dei più critici sulle politiche vaccinali per il Covid. E ora scrive un enorme “avete visto?”. “Djokovic ha dimostrato di non essere più pericoloso di quanto venga demonizzato. Bloccatelo fuori, come hanno scoperto due nazioni ospitanti del Grande Slam, e lui semplicemente rimbalza con il doppio della forza”.

novak djokovic - vignetta by osho

Djokovic è “l’atleta più ribelle di questa o di qualsiasi generazione”. E di fatto ha combattuto e vinto anche contro “la sua definizione di emarginato globale“, “con la draconiana politica australiana sui confini del Covid-19” e “con il divieto sui cittadini stranieri non colpiti dall’amministrazione Biden”.

“Era già un grande di tutti i tempi quando divenne di moda metterlo alla berlina come un vile anti-vaxxer. Poteva permettersi di aspettare che finisse il panico morale della pandemia e vedere come cadevano i pezzi. È stato, a giudicare dalla rinnovata chiarezza di intenti con cui è tornato, un calcolo astuto”.

novak djokovic vince gli us open 2023

“Perché Djokovic trae forza dalla consapevolezza di non aver ceduto di un centimetro ai suoi detrattori”. “Se leggessi tutti i manuali di auto-aiuto del mondo, la saggezza combinata non si avvicinerebbe alla forza psicologica che Djokovic ha sviluppato. Sembra in grado di superare ogni ostacolo, di usare ogni battuta d’arresto come mezzo per riaffermare il suo dominio”.

Il suo allenatore, Goran Ivanisevic, dice che non ha mai più parlato della sconfitta con Alcaraz nella finale di Wimbledo. Vietato qualsiasi riferimento ai risultati precedenti.

novak djokovic vince gli us open 2023

Ivanisevic sostiene che continuerà almeno fino alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, “è tutt’altro che fantasioso suggerire che Djokovic possa accumulare 30 major – conclude Brown – un’idea un tempo impensabile. Se lo farà, il fattore decisivo non sarà il suo talento stravagante, ma la sua suprema forza di volontà, la qualità che lo rende senza dubbio la figura sportiva più avvincente dell’epoca“.

novak djokovic vince gli us open 2023 novak djokovic vince gli us open 2023 novak djokovic vince gli us open 2023