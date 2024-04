“HO FATTO IL CESAREO D’URGENZA PERCHÉ LA BIMBA AVEVA COMINCIATO AD AVERE IL BATTITO IRREGOLARE” - FEDERICA PELLEGRINI A “VERISSIMO” PARLA DELLA NASCITA PIU’ COMPLICATA DEL PREVISTO DELLA FIGLIA MATILDE - "I CAPELLI CORTI? MI ERO STUFATA DELLA FRANGIA E VOLEVO UN CAMBIAMENTO" - DI RECENTE LA “DIVINA” È TORNATA A NUOTARE E HA SPIEGATO DI AVERLO FATTO “PERCHÉ AVEVO BISOGNO DI RISENTIRE IL MIO CORPO IN MOVIMENTO. L’ADRENALINA DELLE GARE? MI MANCHERÀ SEMPRE ED È UN'EMOZIONE CHE NON INCONTRERÒ MAI PIÙ”

Simona Marchetti per corriere.it - Estratti

federica pellegrini

È mamma da tre mesi e mezzo e la piccola Matilde è sempre con lei, perché la sta allattando, ma anche perché non riesce proprio a separarsene. È cambiata Federica Pellegrini e non solo per i capelli corti che ora sfoggia. «Mi ero stufata della frangia e volevo un cambiamento», ha detto l’ex campionessa di nuoto, ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo» insieme al marito Matteo Giunta che, durante il parto, è stato una roccia, visto che quel giorno non è filato tutto liscio.

«Ho fatto il cesareo d’urgenza — ha raccontato Pellegrini — perché dopo 48 ore la bimba aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto delle contrazioni violente, dopo tutte quelle ore ero esaurita e mi sorreggeva mio marito, perché non riuscivo neanche a stare in piedi dal dolore, anche se avevo fatto l'epidurale. Poi è nata ed era 3,9 kg». «Sono emozioni forti — le ha fatto eco Giunta — e c'è stata molta preoccupazione, ma da sportivo ho mantenuto la calma».

federica pellegrini matteo giunta

(...) Ora la piccola sta benissimo e somiglia sempre di più al papà. «Io ho fatto tutta la fatica e poi somiglia a lui», ha scherzato la Divina, ammettendo poi che lei e il marito stanno scoprendo «un nuovo livello di felicità, perché lei adesso comincia a interagire ed è straordinario», anche se la vita coniugale «va malissimo, perché lui dorme con i quattro cani e io con la bimba. Ora aspettiamo di uscire dal tunnel».

federica pellegrini

Di recente la Pellegrini è tornata a nuotare e ha spiegato di averlo fatto «perché avevo bisogno di risentire il mio corpo in movimento ed è stato bello. L’adrenalina delle gare? Mi mancherà sempre ed è un'emozione che non incontrerò mai più».

federica pellegrini 3 federica pellegrini 4 federica pellegrini con matilde e matteo giunta