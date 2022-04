“HO LOTTATO A LUNGO CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE” – LEWIS HAMILTON SI TOGLIE LA TUTA DA SUPEREROE DEI MOTORI E RACCONTA LE SUE FRAGILITÀ AI MILIONI DI TIFOSI CHE LO SEGUONO SUI SOCIAL – DOPO I CASI OSAKA, AZARENKA E BILES, UN ALTRO ATLETA TORMENTATO. NEL CASO DI LEWIS IL MONDIALE PERSO CON VERSTAPPEN E IL DIFFICILE INIZIO DI STAGIONE HANNO MINATO LE SUE CERTEZZE: “IN ALCUNI GIORNI È DAVVERO DIFFICILE RESTARE POSITIVI” (BASTA CHE DAI UN’OCCHIATA AL CONTO IN BANCA, E TI PUOI TIRARE SU IN UN AMEN)

Andrea Sereni per corriere.it

lewis hamilton

«Ho lottato a lungo con problemi di salute mentale ed emotiva. Per andare avanti serve uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a combattere». Lewis Hamilton si toglie la corazza da supereroe dei motori e racconta le sue fragilità ai milioni di tifosi che lo seguono sui social. «In alcuni giorni è davvero difficile restare positivi», scrive il campione britannico su Instagram, ma bisogna lottare «perché c’è tanto da fare e da raggiungere».

Re senza corona, dopo il titolo strappato da Verstappen in quel finale di Mondiale 2021 che considera una truffa, Lewis si ritrova impotente, con la testa bassa, in un inizio di stagione che lo vede ai margini. La sua Mercedes sembra incapace di raggiungere velocità e performance di Ferrari e Red Bull, lui si scusa con il team per colpe che in realtà non ha. Sono così i fenomeni, i cannibali dello sport che non si accontentano mai, si mettono in discussione, vincono e guardano avanti, mai sazi.

Lewis Hamilton inginocchiato

«Scrivo per dirvi che va bene sentirsi nel modo in cui ci si sente, sappiate che non siete soli e che ce la faremo —prosegue Hamilton nel suo messaggio social—. Oggi un amico mi ha ricordato che si può essere così forti da poter fare tutto quello che ci passa per la testa. Possiamo farlo tutti. Ricordiamoci di vivere con gratitudine per risorgere ancora. Vi mando amore».

Uno sfogo che mostra una volta di più —recenti i casi Osaka, Azarenka e Biles —cosa si nasconde nell’animo spesso tormentato degli atleti. Tirati, al limite per raggiungere obiettivi, infelici se non riescono a centrarli. Lewis, sedicesimo in qualifica nel Gp dell’Arabia Saudita, decimo al traguardo, sembra disorientato, perso in certezze che il finale della scorsa stagione si è portato via.

hamilton

«Ho passato momenti peggiori», ha detto dopo gli ultimi risultati negativi, pronto a reagire alle nuove difficoltà. Parla di una fragilità psicologica, di giornate in cui fatica ad essere positivo, senza però perdere la voglia di combattere. Il re senza corona cerca vendetta contro il giovane sfidante Verstappen, vuole un ultimo Mondiale per superare Schumacher. Ha ancora «tanto da fare».

