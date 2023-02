“HO PROBLEMI DI SALUTE, DEVO FARE ACCERTAMENTI” – SVEN-GORAN ERIKSSON RIVELA PERCHÉ LO SCORSO DICEMBRE SI È DIMESSO DALLA CARICA DI DIRETTORE SPORTIVO DEL KARLSTAD FOTBOLL: “HO SCELTO DI LIMITARE I MIEI INCARICHI PUBBLICI PER IL MOMENTO. ORA MI CONCENTRERÒ SU SALUTE E FAMIGLIA” - L’AVVOCATO DEL TECNICO 75ENNE HA RIVELATO CHE LO SVEDESE HA UNA MALATTIA…

Estratto da www.corriere.it

L’ex tecnico dell’Inghilterra e attuale direttore sportivo del Karlstad Fotboll, club di terza divisione svedese, dallo scorso dicembre, Sven-Goran Eriksson, 75 anni, si è dimesso dalla carica di ds per motivi di salute.

«Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici per il momento, a causa di problemi di salute che sono sotto accertamento. Ora mi concentrerò su salute, famiglia e incarichi limitati per Karlstad Fotboll, tra gli altri», ha detto Eriksson al sito web del Karlstad.

[...] L’avvocato dello svedese Anders Runebjer ha detto al quotidiano svedese Aftonbladet che né lui, né Eriksson né la sua famiglia avrebbero rivelato dettagli sui problemi di salute. Runebjer ha spiegato: «Ha una malattia, e questo significa che ha poteri limitati per essere lo “Svennis” che tutti siamo abituati a vedere. È così. Ma allo stesso tempo vuole fare il massimo per il calcio, se non ci riesce si annoia».

