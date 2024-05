“LE HO PROVATE TUTTE, MA NON SONO PRONTO PER GIOCARE” - DOPO SINNER E ALCARAZ GLI INTERNAZIONALI DI ROMA PERDONO ANCHE MATTEO BERRETTINI CHE ANNUNCIA IL FORFAIT - “RISCHIO DI FARMI MALE E STARE FERMO. HO PRESO TANTE MEDICINE CHE MI HANNO DEBILITATO. TEMO DI FARMI MALE DI NUOVO E STARE FUORI A LUNGO. NON VOGLIO RISCHIARE…”

Paolo Rossi per repubblica.it

Dopo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, gli Internazionali di Roma perdono anche Matteo Berrettini. "Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e stare fermo - ha annunciato il tennista romano in una conferenza stampa organizzata all’improvviso e durata pochi minuti -. Ho preso tante medicine che mi hanno debilitato e non sento le forze.

Ho paura che giocando domani mi possa accadere qualcosa e, dopo aver vissuto tutto quello che ho vissuto, temo di farmi male di nuovo e stare fuori a lungo. Non voglio rischiare tutto questo. Ho voluto dirlo qui in presenza, davanti a voi tutti, e non con un post sui social – ha spiegato - perché mi sembrava il minimo, essendo qui a Roma”.

