24 feb 2023 16:49

“HO SOFFERTO PIÙ PER LA ROMA CHE PER AMORE” – LE CONFESSIONI GIALLOROSSE DI MAURIZIO COSTANZO: “NON VEDO LE PARTITE PERCHÉ MI INCAZZO” - "UN ANNO E MEZZO FA DIVENNE “ADVISOR DELLA COMUNICAZIONE” DELLA ROMA. COMPITO POI LASCIATO, SENZA RIMPIANTI. COSTANZO RIMARCAVA DI NON ESSERE INFORMATO ADEGUATAMENTE E DI NON AVERE MARGINI DI AZIONE. “RESTERÒ PER SEMPRE GIALLOROSSO E FEDELE A MOURINHO”