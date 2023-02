“HO VINTO UNA CHAMPIONS CON UN MALDINI 39ENNE CHE SI ALLENAVA UNA VOLTA A SETTIMANA” – A CARLO ANCELOTTI È STATO CHIESTO UN PARERE SULL'ESCLUSIONE DEL 36ENNE SERGIO RAMOS DALLA NAZIONALE SPAGNOLA. E L’ALLENATORE DEL REAL MADRID HA RIVELATO: “SE UN GIOCATORE È CAPACE NON IMPORTA QUALE SIA LA SUA ETÀ. NEL MIO MILAN MALDINI A 39 ANNI SI ALLENAVA UNA VOLTA A SETTIMANA SOLTANTO, MA ALLA FINE GIOCAVA LUI PERCHÉ ERA MEGLIO DEGLI ALTRI” – VIDEO

Estratto da www.tuttomercatoweb.com

Durante la conferenza stampa, a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato chiesto un parere sull'esclusione di Sergio Ramos dalla nazionale spagnola: “Se un giocatore è capace non importa quale sia la sua età. Avere 17 anni non ti obbliga a giocare se non lo meriti e lo stesso vale al contrario per chi ne ha 35, 36 o 37.

Quando ho lanciato un portiere di 17 anni, Buffon (a Parma, ndr) è perché era bravissimo, e così è stato fino a 40 anni. Lo stesso per Maldini, a 39 anni si allenava una volta a settimana soltanto ma alla fine giocava lui perché era meglio degli altri”. […]

