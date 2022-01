"QUASI L'80% DEI CONTAGIATI DA OMICRON È ASINTOMATICO O PAUCI-SINTOMATICO" - FRANCESCO VAIA, DIRETTORE SANITARIO DELL'ISTITUTO PER LE MALATTIE INFETTIVE "SPALLANZANI": "IL VIRUS SEMBRA AVERE SEMPRE PIÙ I CONNOTATI DI UNA MALATTIA STAGIONALE ENDEMICA. NON STA PIÙ PRENDENDO I POLMONI, MA SI STA FERMANDO ALLE PRIME VIE AEREE, COME CAPITA CON LE PIÙ COMUNI PATOLOGIE RESPIRATORIE - È INUTILE ORA PARLARE DI QUARTA, QUINTA, SESTA DOSE DI VACCINO. IN AUTUNNO SI PENSERÀ A METTERE AL SICURO GLI ANZIANI E I FRAGILI, PROPRIO COME DA ANNI SI FA CON IL VIRUS STAGIONALE"