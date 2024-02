“INTER IMPRESSIONANTE. OGNI PARTITA E’ UN’ULTERIORE CONFERMA” - ANCHE PIERLUIGI PARDO, IN DIRETTA SU DAZN, SI SCAPPELLA DAVANTI ALLA SQUADRA DI INZAGHI CHE RIFILA 4 PERE AL LECCE – DOPPIETTA DI LAUTARO (101 RETI IN SERIE A), GOL E ASSIST PER FRATTESI (AVVISATE SPALLETTI) – ALLARME CALHANOGLU CHE HA ACCUSATO UN PROBLEMA FISICO NELLA RIFINITURA. DIFFICILE CHE CI SIA CONTRO L'ATALANTA. SI CERCHERA’ DI RECUPERARLO PER IL RITORNO DI CHAMPIONS CON L’ATLETICO MADRID IL 13 MARZO…

L'Inter continua spedita la sua marcia verso il 20° scudetto: i nerazzurri hanno travolto 4-0 il Lecce, un poker che vale la settima vittoria di fila in campionato (la decima nel 2024) e il nuovo +9 sulla Juventus seconda. Un guizzo di Lautaro al 15' imbeccato da Asllani sblocca il match, i salentini provano a reagire ma crollano nella ripresa: al 54' Frattesi raddoppia su assist di Sanchez, poi due minuti dopo regala a Martinez il pallone del 101° gol del Toro in Serie A. C'è gloria anche per De Vrij che al 67' di testa cala il poker.

CALHANOGLU

In casa dell'Inter è allarme Calhanoglu. Già dopo la rifinitura di ieri il turco non si sentiva bene e non era al top della condizione per un fastidio muscolare. Era comunque partito per Lecce, con l'obiettivo di verificare le sue condizioni stamani. Il check però non è stato positivo e così Inzaghi ha schierato al suo posto nell'undici titolare Asllani. “Calhanoglu ha avuto un problemino nella rifinitura, è partito con noi, ma non è disponibile. Domani mattina vedremo meglio la situazione” ha detto Inzaghi a Dazn nel pre partita. Il problema muscolare va dunque verificato con accertamenti strumentali e poi sarà più chiara l'entità del problema. A poco più di due settimane dal ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, non certo una buona notizia. Anche perché pure Thuram è fuori. Adesso al tecnico di Piacenza non resta che sperare in un infortunio lieve che metterebbe il turco fuori pure per la sfida con l'Atalanta, ma non a rischio per il dentro e fuori del Metropolitano del 13 marzo.

