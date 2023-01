5 gen 2023 09:21

“INTER-NAPOLI? NON C'È STATA PARTITA, C’ERANO TRE GOL DI DIFFERENZA” – “ER PALLOCCA” PAOLO DI CANIO IN DIRETTA SU SKY NON RISPARMIA CRITICHE ALLA CAPOLISTA E TIRA UNA FRECCIATONA A SPALLETTI: “VORREI CAPIRE CHE TIPO DI PREPARAZIONE SIA STATA FATTA. L’INTER E’ SEMBRATA PIU’ PRONTA. ADESSO SONO CURIOSO DI CAPIRE SPALLETTI COSA ANDRA’ A TOCCARE…” - LA STRONCATURA DI RRAHMANI (MA CHI L'HA MESSO IN CAMPO?)