10 giu 2023 18:00

“INZAGHI HA FATTO UN BEL LAVORO. FA BENE A NON RISPONDERE ALLE CRITICHE. GUARDIOLA? SONO 7 ANNI CHE HA IL BANCOMAT IN MANO” – FABIO CAPELLO SULLA FINALE DI CHAMPIONS: “NON MI PIACCIONO LE ESPRESSIONI CHE SENTO. L’INTER NON DOVRÀ SFANGARLA COL CITY. DOVRÀ GIOCARSELA” – “NON C’È UN SOLO MODO GIUSTO DI GIOCARE. L’IMPORTANTE È METTERE I GIOCATORI IN CONDIZIONE DI RENDERE” – “COME SI VINCE DA SFAVORITI? IN MILAN-BARCELLONA DEL '94 ATTACCAMMO I LORO PUNTI DEBOLI: LA FASCIA DESTRA E LA CONVINZIONE DI AVERE GIÀ VINTO…"