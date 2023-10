“IO IN CASA SPESSO CUCINO” – IL DS DELLA JUVE CRISTIANO GIUNTOLI ALLE “IENE” CHIEDE SCUSA PER LE SUE FRASI CHE GLI SONO VALSE LA SOLITA ACCUSA DI SESSISMO (“…UN CATTIVO GIOCATORE È COME UNA FIDANZATA QUANDO LA PORTI A CASA E CAPISCI CHE NON VA BENE, CHE NON LAVA, NON CUCINA E NON STIRA”) – “HO FATTO UN ESEMPIO INFELICE. CREDO CHE IN FAMIGLIA CI SI DEBBA SEMPRE AIUTARE E DIVIDERE IN MANIERA EQUA TUTTI I LAVORI” – E POI ZACCAGNI, PESSINA E SCAMACCA ALLE PRESE COI LAVORI DOMESTICI

“Ho fatto sicuramente un esempio infelice, chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese. Credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori. Io in casa spesso cucino”

Nella puntata: nel servizio di Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli chiede ufficialmente scusa per le parole pronunciate qualche giorno fa pubblicamente generando numerose polemiche (“…un cattivo giocatore è come una fidanzata quando la porti a casa e capisci che non va bene, che non lava, non cucina e non stira”, ndr).

“Ho fatto sicuramente un esempio infelice – ha dichiarato Giuntoli ai microfoni delle Iene -, questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino”. L’inviato, inoltre, ha ripreso a loro insaputa, ma con la complicità delle compagne, tre campioni di Serie A alle prese con i lavori domestici: Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca e Matteo Pessina.

