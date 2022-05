“IO CONTRO IL SUD? MA SE HO UN NONNO DI TARANTO” – LA RISPOSTA DELLA CONDUTTRICE TV DI VICENZA DOPO LE ACCUSE DI ESSERE ANTIMERIDIONALE PER LA BATTUTA AL BIMBO TIFOSO DEL COSENZA (“TANTO VERRAI AL NORD A CERCARE LAVORO”) SCATENA GRAMELLINI: “L’AVO PUGLIESE E’ IL VEZZO GIUSTIFICAZIONISTA CON CUI DOPO ESSERE SCIVOLATA SULLA BUCCIA DEL POLITICAMENTE SCORRETTO CERCA DI RICUCIRE L'ORLO DEL BARATRO” – L'EDITORE DELLA SUA EMITTENTE SI È AFFRETTATO A DIFENDERLA CONFERMANDOLE IL POSTO - VIDEO

La conduttrice Sarà Pinna al bambino calabrese: “Tanto verrete qui a cercare lavoro”. Neanche nel medioevo! #cosenzavicenza pic.twitter.com/HjWkOcTuAw — Salvo Sottile (@salvosottile) May 29, 2022

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

sara pinna

«Io contro il Sud? Ma se ho un nonno di Taranto!» giura la conduttrice di una tv vicentina, dopo essere stata trascinata sulla pira dell'indignazione collettiva per una battuta infelice sui meridionali. (A un piccolo tifoso del Cosenza, contento per avere appena battuto il Lanerossi Vicenza nello spareggio-salvezza, aveva detto in diretta che prima o poi anche lui sarebbe salito al Nord a cercare lavoro).

Sara Pinna - cognome sardo, ma forse la Sardegna non era abbastanza a Sud per fornirle un alibi - si è poi profusa in mille scuse. Perciò ci scuserà a sua volta se useremo il suo avo pugliese - il quasi metafisico Nonno di Taranto - per rimarcare il vezzo giustificazionista con cui molti, quando scivolano sulla buccia del politicamente scorretto, cercano di ricucire l'orlo del baratro. C'è il sovranista antisbarchi che asserisce di avere un genero marocchino simpaticissimo. Il negazionista dell'Olocausto che va sempre in vacanza a Tel Aviv.

sara pinna

Il moltiplicatore di battute omofobe che ha un migliore amico gay. E poi ancora il razzistone compulsivo che giura di avere adottato un bambino nero a distanza, il bestemmiatore seriale che organizza la giornata del sorriso in parrocchia, per finire con il contestatore della Nato che ha la colf ucraina. Medaglie al merito non richieste che sembrano suggerire: giudicateci da ciò che facciamo, anziché da ciò che diciamo. Ma non riescono a sciogliere il dubbio che ciò che dicono assomigli molto di più a ciò che pensano.

RETROCESSA DUE VOLTE

Alberto Abburrà per “la Stampa”

Abraham Lincoln amava ripetere che nella vita l'importante non è vincere o perdere, ma accettare la sconfitta. A giudicare da quel che si è visto e sentito nel post partita di Cosenza-Vicenza, la conduttrice Sara Pinna dell'emittente veneta Tva ha ancora molta strada da fare in questo percorso di maturità. Altrimenti dopo la retrocessione in Lega Pro non avrebbe detto in diretta a un piccolo e serafico tifoso calabrese «non ti preoccupare, prima o poi venite anche voi qua in pianura a cercare lavoro».

SARA PINNA 19

Una riuscitissima sintesi di snobismo, pregiudizio e antisportività che nemmeno le scuse postume sono riuscite ad attenuare. L'editore della sua emittente si è affrettato a difenderla confermandole il posto, altrimenti oggi quella in cerca di occupazione potrebbe essere lei. Magari accetterebbe l'invito del sindaco di Cosenza che la vuole ospitare in Calabria «per conoscere il territorio e superare i luoghi comuni». E magari proprio al Sud troverebbe un Lincoln qualunque disposto a offrirle perdono e un nuovo lavoro.

SARA PINNA 35 SARA PINNA 28 SARA PINNA IRRIDE BIMBO TIFOSO COSENZA SARA PINNA IRRIDE BIMBO TIFOSO COSENZA SARA PINNA 36