“IO MESSO DA PARTE? SI DICE CHE QUANDO È EMERSO BOCELLI DUE NON VEDENTI NON POTESSERO STARE SULLA BRECCIA” – ALEANDRO BALDI AI LUNATICI DI RAI RADIO2: "LA CANZONE 'NON AMARMI'? ERA DEDICATA ALLA PRIMA RAGAZZA CHE HO AVUTO MA OGGI NON LA RISCRIVEREI. E VI SPIEGO PERCHE'" - LA VITA DA NON VEDENTE? IN ITALIA NON ABBIAMO FATTO PASSI AVANTI PERCHE' DI QUESTO ARGOMENTO SI PARLA TROPPO. SERVONO MENO PAROLE E PIU' FATTI" – VIDEO

Da I Lunatici – Radio 2 - Audio https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/I-Lunatici---Aleandro-Baldi-f750e7eb-8755-4e74-b321-d981e24328e5.html

Aleandro Baldi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l'1.20 e le 2.30 circa.

Il cantautore ha raccontato: "Se mi sono sentito messo da parte dopo 'Non amarmi' e 'Passerà'? Non posso esattamente sapere cosa sia successo. A livello alto si dice che quando è emerso Bocelli due non vedenti non potevano stare sulla breccia. Avevo scritto anche una canzone in merito a questo, se uno ha un giocattolo o una macchinina dello stesso colore o uguale, prende la nuova e butta la vecchia. Non credo che essere non vedente mi abbia penalizzato, anche se è molto difficile ottenere alcune cose. Penso comunque che nel disegno del creato nessuno sia nato per essere penalizzato. Sicuramente a chi non si può dare la colpa del mio allontanamento è il pubblico".

Su Aleandro Baldi oggi: "Vivo a Greve in Chianti in provincia di Firenze, non sono sposato e non ho figli. Vivo in una casa per conto mio. Sono spesso in giro da amici con cui lavoriamo, ho fatto un nuovo disco. La musica fa parte della mia vita da sempre, mi accompagna come sinfonia nei momenti dell'esistenza".

Su 'Non amarmi': "Era dedicata alla prima ragazza che ho avuto. Era una canzone dove io mi disistimavo. Ecco perché dico che 'Non amarmi' non la riscriverei. Non perché voglio rinnegarla. Non la riscriverei. Non mi sapevo valorizzare per le qualità che potevo avere".

Sull'esplosione e l'arrivo del successo: "Non ho mai rischiato di perdere la testa, perché avevo sempre pensato che il successo fosse un qualche cosa di transitorio. Che oggi ci poteva essere e domani no. Il successo non è tutto di una persona. Non è tutto nella vita. Io preferisco avere meno successo ma fare canzoni dove mi scrivo".

Sulla vita da non vedente in Italia: "Diciamo che in Italia siamo ancora in un Paese in cui non abbiamo fatto passi in avanti perché se ne parla troppo. Questo sarebbe un argomento da non parlarne. Meno parole e più fatti. Questo è un argomento dove si capisce solo con i fatti, non con le parole, per quanto uno si sforzi a spiegare".