“IO E I MIEI FIGLI SAPEVAMO CHE NON C’ERANO SPERANZE PER SINISA E GLIELO ABBIAMO TACIUTO” – ARIANNA MIHAJLOVIC, VEDOVA DELL’EX ALLENATORE, PARLA AL "MESSAGGERO": “QUANDO I MEDICI NON CI HANNO DATO PIU? SPERANZE IO MI SONO CONFRONTATA CON I MIEI CINQUE FIGLI. TUTTI INSIEME ABBIAMO DECISO DI NON PROCURARE UN ALTRO DOLORE A SINISA. QUESTO PENSIERO CI TORMENTA: LO ABBIAMO TRADITO OPPURE AMATO, NASCONDENDO LA VERITÀ? ANCORA NON L’HO CAPITO” - DOMENICA C’È LAZIO-BOLOGNA: “LO SO, È LA PARTITA DI SINISA, TORNERÒ ALLO STADIO E…”