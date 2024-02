18 feb 2024 08:54

“IO NUMERO 3 AL MONDO? ALLA FINE È SOLO UN NUMERO, È PIÙ IMPORTANTE ESSERE UN ESEMPIO PER TANTI RAGAZZI” – LE PAROLE DI SINNER DOPO IL SUCCESSO IN SEMIFINALE SULL’OLANDESE GRIEKSPOOR NEL TORNEO ATP DI ROTTERDAM CHE GLI CONSENTE DI SALIRE AL NUMERO 3 DEL MONDO NELLA CLASSIFICA ATP (PRIMO ITALIANO NELL’ERA OPEN) – “HO ALZATO IL LIVELLO, QUESTO RISULTATO VUOL DIRE TANTO PER ME E PER TUTTA L’ITALIA. LA COSA PIÙ IMPORTANTE PERÒ È…” – VIDEO