“IO E SEEDORF ABBIAMO RISCHIATO DI PICCHIARCI PIÙ VOLTE” – ALESSANDRO NESTA RICORDA LE LITIGATE CON L’EX CENTROCAMPISTA OLANDESE AI TEMPI DEL MILAN: “CI DOVEVANO DIVIDERE I COMPAGNI. DISCUTEVAMO SU TUTTO, SE IO DICEVO A, LUI DICEVA B. ERA DURO E MUSCOLOSO, MA ORA SIAMO COME FRATELLI” – L’EX DIFENSORE TORNA SULLA SCIAGURATA FINALE DI ISTANBUL CONTRO IL LIVERPOOL DEL 2005: “ALL’INTERVALLO C’ERA TENSIONE, NESSUNO FESTEGGIAVA…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

alessandro nesta clarence seedorf

L’ex difensore centrale rossonero rivela: «Se il mister diceva una cosa, lui ne diceva un’altra e mi dava un fastidio. Lui era duro e muscoloso, ma ora siamo come fratelli e con lui sto benissimo»

Non era tutto così idilliaco come sembrava. Anche nelle grandi squadre che hanno vinto tutto, c’erano dei dissidi. Alessandro Nesta, che al Milan tra le altre cose ha vinto lo scudetto del 2004 e le Champions del 2003 e del 2007, svela quelli avuti con un suo ex compagno di squadra, Clarence Seedorf , in una lunga intervista a «Basement Cafè», il talk show della Lavazza.

nesta

«Nel calcio la tensione è sempre molto alta e ti capita di litigare anche con i tuoi compagni. Io lo facevo con Seedorf, con il quale ci siamo alzati più volte per picchiarci e siamo stati divisi dai compagni. Litigavamo su tutto, se io dicevo A, lui diceva B. Se il mister diceva una cosa, lui ne diceva un’altra e mi dava un fastidio. Lui era duro e muscoloso, ma ora siamo come fratelli e con lui sto benissimo» sottolinea Nesta.

paolo maldini clarence seedorf alessandro nesta

Oltre ai dissidi con Seedorf, Nesta ha parlato della sciagurata finale di Istanbul contro il Liverpool, quella persa ai rigori dopo che il Milan si era ritrovato in vantaggio di tre gol, sul 3-0, a fine primo tempo.

Su quella gara in terra turca, il 25 maggio 2005, sono state dette tante cose. Ora ha parlato Nesta: «Li avevamo distrutti, ma all’intervallo litigavamo proprio per questo motivo. C’era tensione, nessuno festeggiava e sapevamo che non era finita. Quando hanno segnato il primo gol abbiamo capito che loro ci credevano. L’ha ribaltata Gerrard da solo: era ovunque in mezzo al campo. È stata una lezione che ci ha permesso di tornare nel 2007 e vincere la coppa, seppur giocando 100 volte peggio».

