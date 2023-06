“IO SONO IN SEMIFINALE; LUI NO". RUNE ATTACCA MUSETTI AL QUEEN’S. GLI ANIMI SI ERANO SCALDATI ALL'INIZIO DEL SECONDO SET, QUANDO L'ITALIANO HA COLPITO INVOLONTARIAMENTE CON UNO SMASH IL SUO RIVALE – “PUÒ FARE CIO' CHE VUOLE. MI HA FORNITO ULTERIORI MOTIVAZIONI PER BATTERLO” – POI IL "BAD BOY" DANESE HA DISCUSSO CON UN CRONISTA CHE GLI HA CHIESTO SE SI FOSSE REALMENTE INFORTUNATO AD UN POLSO...

Da corrieredellosport.it

rune musetti

Holger Rune ha ottenuto la qualificazione per le semifinali del Queens, dopo aver battuto Lorenzo Musetti. La gara si è accesa all'improvviso all'inizio del secondo set, quando l'italiano ha colpito involontariamente con uno smash il suo rivale. Rune ha reagito con uno sguardo tutt'altro che pacifico. Poi in conferenza stampa ha alimentato la polemica: "Può fare quello che vuole. Non è certo la migliore cosa da fare, ma è legale. Può colpire la palla dove vuole. Mi ha fornito ulteriori motivazioni per batterlo. Sono felice di aver superato Musetti in due set. Io sono in semifinale; lui no".

Il numero sei al mondo è stato poi protagonista di un battibecco con un cronista, che gli ha chiesto se si fosse realmente infortunato ad un polso durante il match (tanto da richiedere l'intervento del fisioterapista): "Non sembravo infortunato? Non ho servito benissimo all'inizio del match perché provavo fastidio al polso. Quindi non so cosa hai visto. Se fossi nel mio corpo, potresti dire una cosa del genere. In caso contrario, non dovresti".

rune musetti