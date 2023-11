“IO TUTTA LA VITA HO GIOCATO IN COPPIA CON BOMBOLO, INVECE POTEVO GIOCARE CON SINNER CHE ALMENO BATTEVA FORTE” – PANATTA PUNZECCHIA IL SUO STORICO COMPAGNO DI DOPPIO PAOLO BERTOLUCCI DURANTE “LA TELEFONATA”. LA RISPOSTA DI "BRACCIO D'ORO" – LA VITTORIA DI SINNER CONTRO DJOKOVIC, LA SCELTA DI MUSETTI "CHE NON STA IN CONDIZIONE" E SULLA FINALE DI COPPA DAVIS CON L’AUSTRALIA… - VIDEO

https://open.spotify.com/episode/7BKH0vsyGwolqLiRKjRahg

djokovic sinner

“Io tutta la vita ho giocato in coppia con Bombolo, invece potevo giocare con Sinner che almeno batteva forte”. Adriano Panatta ironizza col suo storico compagno di doppio Paolo Bertolucci durante “La telefonata”, il podcast prodotto da “Fandango” e “Il Tennis Italiano”.

La risposta all’incrocio delle righe di “Braccio d’Oro”: “Potevi giocare con Sinner, se nascevi 45 anni dopo, sei nato prima, hai sbagliato soltanto quella cosa lì. Comunque Jannik ha fatto un altro step in avanti. Perché questo era il terzo match in dieci giorni contro Djokovic. Cavolo come ha giocato…”.

panatta sinner bertolucci

Interviene Panatta: "Sì, però secondo me oggi non ha giocato la sua miglior partita, perché non ha servito così bene, ha fatto molti errori non forzati da fondo campo. Parliamo di piccole cose insomma". La crescita continua. “Adesso veramente è a millimetri da Djokovic”, certifica Bertolucci che poi stronca il numero 2 serbo Kezmanovic: “Io nella maratona sono meglio di lui in doppio”.

Sulla finalissima di Davis contro l’Australia: “Sinner-De Minaur non la considero neanche. Popyrin è molto altalenante”. Non l’ha convinto fino in fondo la scelta di Musetti come primo singolarista in semifinale: “Era tre mesi che non vinceva una partita”. Più netto Panatta: “Lui ha avuto un calo fisico, non sta in condizione, bisogna saperlo…"

bombolo che gioca a tennis

sonego sinner sonego sinner sinner

bombolo che gioca a tennis anna bonamigo sinner panatta

sinner djokovic by osho