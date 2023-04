“IN ITALIA NON C’È CALCIO SENZA ARBITRO CORNUTO” – “IL FOGLIO” SVELENA SULLE POLEMICHE CONTRO IL DIRETTORE DI GARA DI MILAN-NAPOLI, IN CHAMPIONS LEAGUE: “ERANO PIÙ PREVEDIBILI DELLA SCISSIONE DEL TERZO POLO. SIETE RIUSCITI A TRASFORMARE UNA PARTITA QUASI DECENTE IN UNA RISSA SUI CARTELLINI DATI. E QUANTO TEATRINO ANCHE NELLE INDIGNAZIONI COMANDATE SUL PRESUNTO RAZZISMO DELLA CURVA MILANISTA (COSA DEVONO FARE I TIFOSI AVVERSARI PER NON DISCRIMINARE I PARTENOPEI, CANTARE ‘FORZA NAPOLI’?)” – VIDEO

[…] Più prevedibili della scissione del Terzo Polo, sono arrivate le polemiche arbitrali sul quarto di finale di Champions tra Milan e Napoli, un chiaro bug nell’algoritmo del calcio artificialmente intelligente di oggi, tutte queste italiane così avanti, anzi quasi certamente in finale (gli interisti si tocchino pure).

Poiché in Italia non c’è calcio senza arbitro cornuto, siete riusciti a trasformare una partita quasi decente in una rissa sui cartellini dati, i rigori non dati, l’espulsione esagerata, la bandierina spezzata, e naturalmente il tocco folkloristico della class action dei tifosi partenopei contro il direttore di gara.

Che noia, e quanto teatrino anche nelle indignazioni comandate sul presunto razzismo della coreografia della curva milanista (cosa devono fare i tifosi avversari per non discriminare i partenopei, cantare “Forza Napoli”?).

[…] Ho capito che mi tocca tifare per il City di Pep Guardiola per tenere alta la bandiera inglese. È come bere birra calda, lo so, ma almeno è birra. City che in Premier League ha iniziato a mettere seriamente il pepe al culo dell’Arsenal, che domenica affronta il West Ham meno di ventiquattro ore dopo che i Citizens avranno affettato il Leicester.

[…] Un brindisi anche a Sadio Mané, multato e sospeso dal Bayern per avere pestato a sangue il compagno di squadra Leroy Sané negli spogliatoi dopo la sfida contro il City. Benedetto ragazzo, lasciare il Liverpool non è stata la scelta migliore della tua carriera (né la cessione più intelligente della storia dei Reds): restare in Premier League è sempre la soluzione, così come ordinare una pinta al pub e spazzare la palla in tribuna quando manca un minuto al fischio finale.

Mi chiedo invece cosa abbia bevuto e mangiato di sbagliato Frank Lampard (salmone norvegese e champagne?). “Non pensavamo che il Real Madrid fosse così forte”, ha detto il fresco manager del Chelsea dopo il 2-0 che condanna i Blues a morte calcistica quasi certa in Champions. Io non pensavo che non si potessero fare battute su OMISSIS, allora.

