"LA JUVE DOVEVA FINIRE IN 9: ECCO TUTTI I FALLI NON PUNITI" – LA LAZIO REPLICA ALLE ACCUSE SUL GOL DI MILINKOVIC E PUBBLICA SUI SOCIAL MOLTI EPISODI NON PUNITI DALL'ARBITRO, DI BELLO - "DALLA PANCHINA POTEVA SEMBRA FALLO DI MILINKOVIC MA NELLA JUVE DOVEVANO ESSERE ESPULSI LOCATELLI E CUADRADO" – DAL COGNATO D'ITALIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA A CASINI COL CAPPUCCIO IN COMPAGNIA DI MARIO ORFEO E GIULIO NAPOLITANO, CHI C'ERA IN TRIBUNA A GUSTARSI LAZIO-JUVE

Il giorno dopo se ne dicono tante. Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua!#AvantiLazio ? pic.twitter.com/fLzXTrYQe9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 9, 2023

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Estratto dell'articolo di Daniele Rindone per corrieredellosport.it

Il film di Lazio-Juve è un doppio cortometraggio. Statuetta di miglior film alla Lazio di Sarri per montaggio di azioni e gol da effetti speciali. Tapiro d’oro alla Juve, peggior film per le scene western e la scarica di botte rifilate ai biancocelesti. Sono stati i titoli di coda del film a innescare moviole, commenti tv e social (del mondo bianconero), di esperti e non, e a spingere la Lazio a dire la sua. «Il giorno dopo se ne dicono tante. Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua!», è stato il messaggio postato dal club su Instagram, scelto per la puntualizzazione. La Lazio ieri ha precisato che non era un riferimento diretto alla Juve e ai suoi tesserati.

Landucci, supplente di Allegri in panchina, sul gol di Milinkovic s’era limitato a dire «se senti quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve dicono che è fallo. Decide l’arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni». Ma le immagini pubblicate dalla Lazio parlano da sole, i riferimenti non erano casuali, sottintendono e sottolineano il trattamento ricevuto in campo dalla Juve e le decisioni dell’arbitro Di Bello. Sono state scelte per evidenziare come gli episodi arbitrali non abbiano certo favorito la squadra di Sarri.

Lazio-Juve, la reazione

La Juve, a caldo, aveva chiesto l’annullamento del gol di Milinkovic. Sergej aveva dato la sua versione nel dopopartita: «Il mio contatto su Alex Sandro in occasione dell’1- 0? C’era poca intensità, ho detto subito all’arbitro che ho appoggiato la mano ma non c’è stata una spinta enorme rispetto a come si è buttato lui. Se il Var ha detto che non è fallo si può chiudere qui il discorso». S’era esposto anche Sarri, con sincerità aveva commentato l’episodio Milinkovic-Alex Sandro denunciando però i due rossi risparmiati alla Juve per i falli di Cuadrado su Zaccagni (sarebbe stato doppio giallo) e di Locatelli sul Sergente: «Dalla panchina poteva sembra fallo di Milinkovic - le parole di Mau - ma la Juve doveva finire in 9 per le espulsioni di Locatelli e Cuadrado».

Sono rimbalzati più interventi di Sarri, eccone un altro più piccato: «Io ho avuto impressioni diverse perché la partita è finita con un paio di “ospiti” perché la Juventus doveva finire in 9. Non c’è soluzione, il fallo di Locatelli è da rosso, ed è stato salvaguardato Cuadrado che è stato poi tolto 30 secondi dopo», il riferimento era alla sostituzione di Landucci successiva al fallo su Zaccagni che avrebbe potuto portare al secondo giallo

