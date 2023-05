1 mag 2023 17:20

“ALLA JUVENTUS NON CI SONO CALCIATORI FELICI” – CONTINUA LA CROCIATA DI LELE ADANI CONTRO MAX ALLEGRI. A 90ESIMO MINUTO, L'EX CALCIATORE HA SENTENZIATO: “LO SANNO TUTTI, NESSUNO LO DICE: CHIESA NON È MAI TORNATO, È SPAESATO IN CAMPO. DI COLPO NON VA PIÙ BENE VLAHOVIC. LA JUVE NON PUÒ ESSERE GESTITA TOTALMENTE DA ALLEGRI” – VIDEO