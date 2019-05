“AL KHELAIFI SOTTO INCHIESTA PER CORRUZIONE” - IL PRESIDENTE DEL PSG INDAGATO PER VERSAMENTI SOSPETTI ALL’EX PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI ATLETICA PER TENTARE DI PORTARE A DOHA I MONDIALI DI CATEGORIA NEL 2017 (FINITI POI A LONDRA) - PER L’AVVOCATO DI AL KHELAIFI LE ACCUSE SONO "INFONDATE" – L’INTERESSE DELL’EMIRO PER LA ROMA CALCIO

Alessandro Grandesso per gazzetta.it

Fuori dalla Champions, con un’altra rimonta subita agli ottavi, eliminato dalla coppa di Lega da una squadra ormai retrocessa, perdente in quella di Francia, e alla fine "solo" campione di Francia. Ma la stagione nera del Psg non è ancora finita. Di oggi la notizia, del quotidiano Le Parisien, che il presidente Nasser Al Khelaifi è finito sotto inchiesta per "corruzione attiva". Un affare legato a dei versamenti sospetti a Massata Diack, l’ex presidente della Federazione internazionale di atletica, per tentare di portare a Doha i Mondiali di categoria nel 2017, poi però andati a Londra.

Al Khelaifi era già stato interrogato a marzo per chiarire il suo ruolo in una società fondata e diretta dal fratello, in relazione a un’altra società, senegalese, di proprietà del figlio di Diak. Nel mirino, due versamenti da 3,5 milioni registrati nel 2011, che i giudici francesi considerano finalizzati a facilitare l’organizzazione dell’evento di atletica del 2017 a Doha. I Mondiali di categoria furono invece attribuiti a Londra e solo nel 2019 alla capitale del Qatar.

Per l’avvocato di Al Khelaifi le accuse sono "infondate", basate su "approssimazioni", visto che il presidente del Psg fu azionista della società del fratello solo tra il 2013 e il 2016. Come Al Khelaifi, sotto inchiesta è finito anche il direttore generale di BeIn Group, Yousef Al Obaidly, membro del consiglio di amministrazione del Psg. Il presidente del club dell’emiro invece è già coinvolto in Svizzera in un’inchiesta sull’attribuzione dei diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030 nei Paesi asiatici.

