“KLOPP È FALSO COME I SUOI DENTI” – LA STAMPA TEDESCA MASSACRA L’EX ALLENATORE DEL LIVERPOOL CHE HA ACCETTATO L’OFFERTA DI DIVENTARE NUOVO DIRETTORE GLOBALE RED BULL: “CROLLA LA FACCIATA DI UN UOMO IMPECCABILE”; “KLOPP HA STRETTO UN PATTO COL DIAVOLO DEMOLENDO IL SUO MONUMENTO IN POCHI SECONDI”. IL PROBLEMA RIGUARDA IL FATTO CHE RED BULL HA AGGIRATO LA REGOLA DEL "50+1" CHE NEL CALCIO TEDESCO È SACRA PERCHÉ CONFERISCE AI TIFOSI VOCE IN CAPITOLO E IMPEDISCE AGLI INVESTITORI ESTERNI DI RILEVARE I CLUB...

L’annuncio di Jürgen Klopp nuovo direttore globale del calcio Red Bull in Germania è stato accolto, anche dalla stampa, come un tradimento. Il più diretto di tutti è stato Günter Klein, giornalista del Münchner Merkur, che ha scritto su X “Klopp è falso come i suoi denti” .

Per Der Spiegel Klopp si presentò come “il Normal one” al Liverpool, in contrapposizione allo Special one Mourinho, suscitando reazioni entusiaste. “Ora, tutto sembra avere un senso per molti avendo interiorizzato i normali meccanismi di questa industria: il denaro”.

Sky Germania ricorda che è stata inserita una clausola rescissoria nel suo contratto per poter andare in nazionale. E Oliver Mintzlaff, membro del triumvirato di amministratori delegati della Red Bull, ha detto che Klopp avrà il compito di gettare le basi per il Liefering, il club di seconda divisione austriaco in cui l’azienda inietta i giovani talenti che provengono dalla sua gigantesca accademia, producendo nuovamente altri calciatori di altissimo livello, cosa che non accadeva da molto tempo.

Ma il trend è negativo sulla stampa tedesca “La sua firma con la Red Bull fa crollare la facciata di un uomo impeccabile e tutto ciò che, secondo i tifosi, rappresenta. Ai loro occhi Klopp sembra aver stretto un patto con il diavolo”, scrive T-online.de, che non ha dubbi sul fatto che Klopp si stia scavando da solo la tomba: “Ha demolito il suo monumento in pochi secondi. La sua immagine di emblema carismatico del calcio tedesco è gravemente danneggiata. Quest’uomo, che i tifosi di calcio nazionali hanno ammirato in massa, lascia tutti increduli. Quest’uomo, che forse non ama il calcio quanto ha sempre affermato” .

