“KVARA NON DEVE FARE QUEI GESTI, SE ESCI DEVI ABBRACCIARE IL COMPAGNO, NON FARE COSÌ" – FABIO CAPELLO BACCHETTA IL GEORGIANO FURIOSO DOPO IL CAMBIO CONTRO IL BARCELLONA - "LOBOTKA SI NASCONDEVA. HO VISTO I GIOCATORI INSICURI, HANNO GIOCATO CON PAURA. PASSAGGI DEBOLI E SEMPRE ORIZZONTALI, IL PRESSING DEL BARCELLONA HA MESSO IN GRANDE DIFFICOLTÀ IL NAPOLI, CHE POI È RINATO GRAZIE AI CAMBI…”

Da corrieredellosport.it - Estratti

FABIO CAPELLO

Fabio Capello non ha scelto la strada della diplomazia nel commento post-partita di Napoli-Barcellona e, in diretta su Sky, ha commentato: "Negli ultimi 20 minuti il Napoli mi è piaciuto, giocando veloce e compatto ha messo in difficoltà il Barça. Il Napoli deve far partire da qui la gara di ritorno.

Lobotka è stato osannato lo scorso anno, stasera si nascondeva. Questo significa che c'è insicurezza. E poi Kvaratskhelia non mi è piaciuto: non deve fare quei gesti, se esci devi abbracciare il compagno, non fare così".

Capello aveva iniziato la sua disamina sottolineando: "Ho visto i giocatori insicuri, hanno giocato con paura, come se il Maradona non fosse il loro stadio. Passaggi deboli e sempre orizzontali, il pressing del Barcellona ha messo in grande difficoltà il Napoli, poi è rinato grazie a Lindstrom, Raspadori e Politano, dopo una ottima prima parte di Meret che ha tenuto la squadra in partita".

KVARA NAPOLI BARCELLONA