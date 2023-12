“KYRGIOS, PENSA AL TUO ONLYFANS”; “BORIS, ZITTO! SEI STATO IN GALERA” – VOLANO GLI STRACCI TRA BORIS BECKER E NICK KYRGIOS - IL TENNISTA AUSTRALIANO AVEVA PIZZICATO “BUM BUM”: “NON STO DICENDO CHE NON FOSSERO BRAVI AI LORO TEMPI, MA DIRE CHE SAREBBERO ALTRETTANTO BRAVI ADESSO, È ASSURDO" – BECKER: “NICK FA MOLTO RUMORE ULTIMAMENTE. NON HA MAI VINTO UN CAMPIONATO IMPORTANTE COME GIOCATORE O ALLENATORE, QUINDI DA DOVE VIENE LA SUA CREDIBILITÀ?"

Che tra Boris Becker e Nick Kyrgios non corresse buon sangue non è certo una novità. I due già in passato non se le sono mandate a dire e ora si sono resi protagonisti di un acceso dibattito su "X".

In particolare a far scattare la reazione dell'allenatore di Rune sono state queste parole dell'australiano: "Ho visto Boris Becker, non sto dicendo che non fossero bravi ai loro tempi, ma dire che sarebbero altrettanto bravi adesso, è assurdo".

Becker, l'attacco a Kyrgios

Tanto è bastato per scatenare la reazione dell'attuale allenatore di Rune che ha così ribattuto via social: "Nick fa molto rumore sul ultimamente!?! Perché parla di uno sport che apparentemente odia… Nick non ha mai vinto un campionato importante come giocatore o allenatore, quindi da dove viene la sua credibilità? Cercando di confrontare le generazioni… Laver contro Federer, Borg contro Nadal, Sampras contro Djokovic!?! Non menzionerò nemmeno McEnroe, Conners, Lendl Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt e molti altri…parla con il tuo OnlyFans di molte cose tranne che del tennis…", ha tuonato il tedesco.

