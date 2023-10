30 ott 2023 15:53

“LASCIATEMI CAMPA’...” - PANATTA SCHERZA SU SINNER CHE CON IL SUCCESSO A VIENNA LO HA EGUAGLIATO NEL NUMERO DI TITOLI (10) VINTI IN CARRIERA - “SPERO CHE JANNIK IL PROSSIMO TORNEO LO VINCA GIÀ DOMANI, COSÌ MI SUPERA E NON MI CHIAMATE PIÙ. LUI È FORTISSIMO, VINCERÀ TANTO, MA IO C’HO 150 ANNI, LUI NE HA 23. POSSIAMO FARE UNA GARA IO E LUI? NO! E POI OGNI EPOCA C’HA LE SUE COSE..."